Fuengirola destina casi 51 millones a un gran complejo en Santa Fe: estadio, juzgados y un parking de 1.000 plazas

El Ayuntamiento de Fuengirola acaba de poner en marcha una de las mayores actuaciones urbanísticas y deportivas del municipio de las últimas décadas con la licitación del proyecto y las obras del nuevo complejo deportivo Santa Fe de Los Boliches.

Muestra de la envergadura de la operación es que la inversión prevista asciende a 50,82 millones de euros (IVA incluido), fijándose un plazo de ejecución de 36 meses, según los detalles recogidos en el pliego de condiciones consultado por EL ESPAÑOL de Málaga.

El procedimiento, que integra en una sola licitación la redacción del proyecto de ejecución y la construcción de las instalaciones, permanecerá abierto a la presentación de ofertas hasta el 14 de enero.

La actuación contempla no sólo la modernización del actual estadio Santa Fe, sino también la incorporación de dependencias administrativas destinadas a la futura sede judicial del partido judicial Fuengirola-Mijas y la construcción de un aparcamiento subterráneo con capacidad mínima para 1.000 plazas.

De acuerdo con la memoria justificativa, el adjudicatario asumirá la elaboración de todos los documentos técnicos, administrativos y urbanísticos necesarios, la obtención de permisos y autorizaciones, la ejecución de las obras y la puesta en funcionamiento del conjunto del equipamiento.

El objetivo es ordenar, actualizar y adaptar el complejo a las normativas vigentes, así como optimizar el aprovechamiento de un espacio estratégico situado en el centro de Los Boliches.

Justificación del proyecto

La licitación se justifica en el crecimiento sostenido de Fuengirola, que se ha consolidado como uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de Málaga.

El aumento de población, unido a la elevada actividad social y deportiva favorecida por las condiciones climáticas, ha llevado al municipio a alcanzar la condición de municipio de Gran Población, lo que, según el Consistorio, exige una ampliación y modernización constante de los servicios públicos y los equipamientos urbanos.

En este contexto, la remodelación del complejo deportivo Santa Fe se concibe como una actuación integral sobre un ámbito urbano que presenta una elevada densidad residencial y una notable presión de uso.

El proyecto mantiene el campo de fútbol como uso principal del estadio, pero incorpora espacios para otros usos deportivos y terciarios, además de dar una solución definitiva al déficit de aparcamientos en la zona mediante la ejecución del parking subterráneo.

Uno de los elementos más relevantes de la actuación es la creación de un área administrativa bajo rasante y en superficie destinada a albergar los futuros juzgados del partido judicial Fuengirola-Mijas, cuyo programa funcional ha sido definido por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

En cuanto a los criterios de adjudicación, la memoria técnica tendrá el mayor peso en la valoración, con 45 puntos, seguida de la oferta económica, con 25 puntos.

También se valorarán el menor plazo de ejecución (5 puntos), la ampliación del periodo de garantía de la obra (10 puntos) y la entrega anticipada del aparcamiento, que podrá aportar hasta 10 puntos adicionales.

El pliego incluye además un apartado específico de mejoras, con un máximo de 5 puntos, orientadas a ampliar las prestaciones del complejo.

Entre ellas figura la construcción de un polideportivo complementario de 1.000 metros cuadrados —valorado en 400.000 euros, IVA excluido—, que aportaría 3 puntos; una piscina exterior descubierta, con una lámina de agua de 312,5 metros cuadrados, valorada en 150.000 euros (1 punto); y una segunda sala polivalente de 200 metros cuadrados, también valorada en 150.000 euros (1 punto).