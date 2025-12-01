Nace en Fuengirola la primera cría de gorila de llanura occidental del año en España: Wefa dio a luz a plena luz del día

Las claves nuevo Generado con IA Bioparc Fuengirola ha sido testigo del nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental, especie en peligro crítico de extinción. El parto se produjo el 29 de noviembre al aire libre y ante visitantes, sorprendiendo al equipo técnico del parque. La madre, Wefa, con experiencia previa en partos, ha demostrado gran destreza en el cuidado de su bebé desde el primer momento. Este nacimiento es el primero en España en 2025 y el segundo en Europa, representando un avance importante para los programas de conservación de la especie.

Bioparc Fuengirola vivió el pasado sábado un hito histórico que le costará olvidar, tanto a los trabajadores del zoológico como a los visitantes de la jornada: presenciaron el nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental (Gorilla gorilla gorilla), una especie catalogada en Peligro Crítico de Extinción.

El acontecimiento tuvo lugar el 29 de noviembre a las 14.50h, en el recinto exterior del parque y ante la atenta mirada de los visitantes, que fueron testigos de un hecho excepcional en el mundo de la zoología moderna.

El nacimiento sorprendió incluso al equipo técnico. “A pesar de que el área interior estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria”, según explica Jesús Recuerdo, director técnico y veterinario en BIOPARC Fuengirola, en un comunicado.

Inicio del parto

Desde el viernes pasado, los cuidadores y veterinarios sospechaban que el nacimiento era inminente. Wefa mostraba cambios de comportamiento, buscaba nuevos lugares para dormir y se mostraba incómoda.

Durante la mañana del sábado, el equipo pudo observar claramente las primeras contracciones. Tras salir al recinto exterior para comenzar su jornada habitual de enriquecimientos, el parto se desencadenó de forma rápida y natural, ante la mirada atónita de las personas que visitaban el parque.

“Para muchos visitantes, fue una escena propia del hábitat natural de los gorilas. Un regalo de la naturaleza y un momento profundamente emocionante”, señalan desde el equipo técnico.

Primeros cuidados

Los primeros instantes estuvieron cargados de ternura: la madre limpiando a la cría, abrazándola, olfateándola… mientras el resto del grupo se acercaba con cautela para identificar al nuevo miembro, siempre manteniendo una distancia respetuosa.

Wefa, que nació en un zoológico francés, ha presenciado numerosos partos y ya en Bioparc Fuengirola observó el nacimiento de Ekan, la otra cría del grupo.

“Tiene la experiencia y el aprendizaje necesarios para cuidar muy bien de su bebé, y lo está haciendo de forma impecable desde el primer momento”, asegura Jesús Recuero.

Como ocurre habitualmente en primates, tras el nacimiento salió la placenta, unida al bebé por el cordón umbilical. Wefa lo rompió y consumió parte de la placenta, un comportamiento natural que aporta proteínas y energía necesarias para los primeros días de maternidad.

En las próximas jornadas, la cría comenzará a aferrarse con más fuerza al pelaje de su madre, acompañándola en sus desplazamientos con total seguridad. Además, el equipo establecerá medidas específicas para garantizar el bienestar de la cría y de Wefa.

Un nacimiento crucial para la conservación de esta especie

En lo que va de 2025, solo ha nacido un gorila en toda Europa. Esta cría de Bioparc Fuengirola se convierte así en el segundo nacimiento europeo del año y el primero en España, un logro extraordinario dentro de los programas de conservación de especies gravemente amenazadas.

La aprobación por parte de la EAZA para esta reproducción se otorgó la pasada primavera, convirtiendo este nacimiento en un hito especialmente relevante para el programa europeo de conservación.

Gorila de llanura occidental

El gorila de llanura occidental está catalogado por la UICN como En Peligro Crítico de Extinción, la categoría previa a la extinción en estado salvaje. Sus poblaciones se han reducido drásticamente debido a la caza furtiva, la pérdida de hábitat, entre otros.

Cada nacimiento dentro de los programas europeos coordinados representa un paso fundamental para asegurar la supervivencia futura de esta especie emblemática, considerada uno de los grandes iconos de la biodiversidad africana.