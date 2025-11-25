Muere un motorista de 51 años en un accidente de tráfico en Fuengirola

Un motorista de 51 años ha muerto este martes en un accidente de tráfico ocurrido en la localidad malagueña de Fuengirola. Así lo han confirmado desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, alrededor de las 18:00 horasha atendido la primera de varias llamadas que alertaban de un accidente con un motorista implicado en la calle Nuestro Padre Jesús Cautivo.

Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente. De inmediato, la sala coordinadora ha movilizado al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Policía Local.

Una vez en el lugar, los operativos de emergencia le han practicado las técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque finalmente ha resultado fallecido.