Denuncian la vandalización de la sede del PSOE de Estepona: "Ninguna discrepancia política puede justificar esto"

Las claves

Las claves Generado con IA La sede del PSOE en Estepona ha sido objeto de un nuevo acto de vandalismo, que se suma a otros incidentes previos como pintadas y ataques con huevos. El PSOE ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional y espera que la investigación avance gracias a las cámaras de videovigilancia de la zona. El secretario general del PSOE de Málaga ha condenado los hechos y ha pedido que ninguna discrepancia política justifique estos comportamientos. El partido insiste en que la violencia no debe normalizarse y que el debate político debe basarse en el respeto, la democracia y la convivencia.

La sede del PSOE en Estepona ha vuelto a convertirse en blanco del vandalismo, en un episodio que el partido califica como un "paso más" dentro de una preocupante escalada de intimidación.

La formación socialista ya ha formalizado la correspondiente denuncia ante la Comisaría de la Policía Nacional para esclarecer los hechos e identificar a los autores de estos actos.

No es un incidente aislado para la agrupación local. Según han denunciado públicamente a través de sus redes sociales, la sede ya había registrado agresiones previas con pintadas, ataques con huevos e incluso escupitajos.

Sin embargo, la gravedad del último ataque ha llevado a los socialistas a exigir que no se normalicen estas conductas violentas en el debate público de la localidad.

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, se ha pronunciado con firmeza tras conocer el suceso, manifestando que "ninguna discrepancia política puede justificar estos comportamientos" y confiando en recibir la condena explícita del Partido Popular de Málaga ante este ataque a un espacio democrático.

Desde el PSOE de Estepona apuntan a que la investigación policial podrá beneficiarse de la existencia de cámaras de videovigilancia situadas en la zona para localizar a los responsables.

Asimismo, han recordado su reciente participación en la manifestación de apoyo a Ceuta, aclarando que optaron por no difundir imágenes en redes sociales para evitar politizar el conflicto, reafirmando que el desacuerdo político debe canalizarse siempre mediante el respeto, la democracia y la convivencia.