La historia que unía a Gemma Cuervo con la Costa del Sol desde hace más de 40 años: "Nos deja huérfanos"

Las claves nuevo Generado con IA La actriz Gemma Cuervo ha fallecido a los 91 años, dejando una huella imborrable en el teatro y la televisión española. Cuervo mantenía una estrecha relación con Estepona, donde veraneó durante más de 40 años y fue nombrada Hija Adoptiva en 2014. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha expresado el pesar del municipio por la pérdida de la actriz. Además de su carrera artística, Gemma Cuervo fue pregonera de la Feria de Estepona en 2016 y madrina del proyecto 'Estepona, Jardín de la Costa del Sol'.

La actriz Gemma Cuervo, una de las grandes figuras del teatro y la televisión española, ha fallecido este sábado a los 91 años. La intérprete, recordada por generaciones de espectadores por su larga trayectoria y por su papel de Vicenta en la popular serie Aquí no hay quien viva, mantenía además una estrecha relación con Estepona, localidad que la nombró Hija Adoptiva en reconocimiento a su vínculo con el municipio.

La noticia ha generado numerosas reacciones en el ámbito cultural y también en la Costa del Sol, donde la actriz era especialmente querida. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha trasladado públicamente el pésame del municipio tras conocerse el fallecimiento.

“Quiero trasladar mi sentido pésame y todo mi cariño a la familia de nuestra querida Gemma Cuervo. Su fallecimiento nos llena de profunda tristeza y nos deja huérfanos de una maravillosa actriz y de una gran persona, que ha estado gran parte de su vida vinculada a Estepona. Hija Adoptiva de la ciudad, siempre estará en el corazón de Estepona por su carisma y su entrega. Descanse en paz”, ha señalado el regidor.

El vínculo de Gemma Cuervo con Estepona se remontaba a la década de los años sesenta, cuando comenzó a pasar temporadas en el municipio. Durante más de cuatro décadas veraneó en la localidad y fue una presencia habitual en la vida social y cultural.

Gemma Cuervo recibió el titulo de Hija Adoptiva de Estepona en 2014.

En reconocimiento a esa relación, el Ayuntamiento le concedió el título de Hija Adoptiva de Estepona el 6 de diciembre de 2014, durante el acto institucional del Día de la Constitución celebrado en la ciudad. En aquel momento, la actriz agradeció la distinción y expresó su orgullo por formar parte de la “familia esteponera”.

Además, participó en distintos actos culturales y municipales y fue también pregonera de la Feria y Fiestas Mayores de Estepona en 2016. Asimismo, colaboró con iniciativas municipales como el proyecto de embellecimiento urbano 'Estepona, Jardín de la Costa del Sol', del que fue madrina.

Larga trayectoria

Nacida en Barcelona en 1934, Gemma Cuervo desarrolló una carrera artística que se extendió durante más de seis décadas. Comenzó en el teatro y formó parte del Teatro Español Universitario antes de consolidarse como una de las actrices más destacadas de la escena española.

Quiero trasladar mi sentido pésame y todo mi cariño a la familia de nuestra querida Gemma Cuervo.



Su fallecimiento nos llena de profunda tristeza y nos deja huérfanos de una maravillosa actriz y de una gran persona, que ha estado gran parte de su vida vinculada a #Estepona pic.twitter.com/BVs9twLnOX — José M García Urbano (@JMGarciaUrbano) March 14, 2026

Con el paso de los años alcanzó también gran popularidad en televisión. Para muchos espectadores, uno de sus papeles más recordados fue el de Vicenta en Aquí no hay quien viva, una de las comedias más icónicas de la televisión en España. También participó en otras producciones como La que se avecina o Médico de familia.