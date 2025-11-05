Así son las lujosas y exclusivas villas proyectadas por Rafa Nadal, Matutes y Sierra Blanca en Estepona

Las claves nuevo Generado con IA Rafael Nadal, la familia Matutes y Sierra Blanca Estates desarrollan un exclusivo complejo residencial en primera línea de playa en Estepona. El proyecto incluye seis villas de lujo, una plaza central con piscina, gimnasio y spa, y cinco bloques de apartamentos y áticos, todos orientados al mar. La inversión global prevista para este y otro proyecto similar en Marbella asciende a unos 200 millones de euros. Las viviendas destacan por su arquitectura refinada, materiales de alta calidad y servicios premium, redefiniendo el concepto de lujo residencial en la Costa del Sol.

La triple alianza conformada por Rafael Nadal, la familia Matutes y la promotora Sierra Blanca Estates para desarrollar uno de los enclaves más estratégicos y únicos de la Costa del Sol avanza con paso firme.

La promoción residencial dibujada en la parcela de Los Llanos, terreno localizado a pie de playa en Estepona, ya se deja ver. Y permite concebir la que está llamada a ser una de las joyas inmobiliarias en los próximos años.

"La nueva branded residence de Sierra Blanca Estates se alza en la ubicación más privilegiada, en primera línea de mar en Estepona", confirman desde la promotora, anunciando próximas novedades de Sierra Blanca by the Sea.

De acuerdo con los datos aportados, las villas, para las que aún no hay precios, contarán con materiales de alta calidad, con una arquitectura refinada y servicios de primer nivel. Elementos todos ellos capaces de redefinir "el arte de vivir a solo unos pasos del mar".

Tomando como referencia la tramitación del proyecto, el pasado mes de abril cobró vigencia la innovación urbanística del planeamiento esteponero, necesaria para hacer posible esta intervención.

Atendiendo a los detalles recogidos en la propuesta, el desarrollo contará con seis exclusivas villas en primera línea de playa, seguidas de una elegante plaza central que acoge zonas comunes como la piscina exterior, el gimnasio y el spa, rodeadas de jardines cuidadosamente diseñados.

En la parte posterior, cinco bloques de 3 plantas con 52 apartamentos y áticos completan el conjunto, todos orientados para maximizar las vistas al mar y la integración con la naturaleza. La circulación vehicular es subterránea, para preservar la tranquilidad en el conjunto.

El proyecto de Estepona es una de las dos operaciones de branded residences que van a impulsar de la mano Rafael Nadal, el empresario Abel Matutes y Sierra Blanca Estates. Su materialización va a suponer una inversión global de unos 200 millones de euros.

A la iniciativa de Estepona hay que sumar un segundo proyecto en Marbella, en unos terrenos de 50.000 metros cuadrados ubicados en la zona de Nagüeles. El objetivo es desarrollar otras 40 viviendas de lujo plurifamiliares enfocadas al concepto de branded residences.