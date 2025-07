Un "enfrentamiento armado" a plena luz del día en el parking de un supermercado de Estepona deja un herido

Un nuevo tiroteo hace saltar las alarmas en la Costa del Sol. La Policía Nacional confirma que en la tarde de este domingo se ha producido un "enfrentamiento armado" en el aparcamiento de un supermercado de la localidad de Estepona.

Como resultado del tiroteo, añaden las fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, una persona ha resultado herida.

La víctima, según indican, no estaba relacionada con los protagonistas del enfrentamiento armado. "No tenía nada que ver con el asunto", remarcan, al tiempo que indican que, "en principio, no corre riesgo su vida".

Los hechos han sucedido alrededor de las 18:30 horas de este domingo en el aparcamiento del establecimiento de la cadena Aldi de Atalaya. La investigación sobre estos hechos se mantiene abierta.