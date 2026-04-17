La llegada del IMEC a Málaga se acelera: OHL y Sando liderarán la construcción del gran centro de microchips

El nuevo centro IMEC prevé emplear a más de 200 profesionales altamente cualificados y posicionará a Málaga como referente internacional en tecnología de semiconductores.

Grupo Render Industrial ha sido seleccionada para ejecutar la línea subterránea y el centro de seccionamiento de 66 kV para el IMEC en el Parque Tecnológico de Málaga.

El proyecto incluye una sala blanca para la fabricación de chips, edificios de servicios y oficinas, almacén de materiales peligrosos y zonas ajardinadas y de acceso.

OHL, Sando e Innovaciones Técnicas liderarán la construcción del nuevo centro IMEC de microchips en Málaga, con un contrato valorado en más de 163 millones de euros.

Tres meses después de que el Gobierno de España pusiese en marcha la maquinaria para contratar la construcción de la sede del IMEC, el mayor centro de semiconductores a nivel mundial, en Málaga, la operación da un paso de gigante.

El concurso entra en su fase decisiva con la selección de las ofertas mejor valoradas por la mesa técnica encargada de analizar el desarrollo final de los trabajos del complejo.

El procedimiento impulsado por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) se dividió en dos lotes, por un valor de partida de casi 230 millones de euros (IVA incluido).

Cerrado el plazo de presentación de ofertas y tras el estudio de las mismas, una alianza intentada por OHL (40%), Innovaciones Técnicas y Recursos Constructivos (30%) y la malagueña Sando (30%) ha sido propuesta como adjudicataria del mayor contrato, correspondiente a la redacción del proyecto de obras y a la ejecución de este equipamiento internacional.

Se da la circunstancia que la proposición de esta unión temporal de empresas (UTE) es la única que ha llegado al final del proceso, obteniendo una puntuación de 66,65 puntos de un total de 100.

Su oferta económica alcanza los 163.400.806,16 euros, reduciendo en unos 20 millones el precio de partida, fijado en 183.575.784 euros (222.126.699,75 euros con IVA).

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Este contrato incluye la redacción del proyecto de obras y la ejecución del complejo destinado a la investigación y el desarrollo en la fabricación de semiconductores de obleas de 300 milímetros.

Este paquete conlleva los trabajos de una sala blanca para la fabricación de chips, con una superficie útil diáfana de 2.000 metros cuadrados (Edificio FAB); un edificio de servicios centrales, incluido el puente de instalaciones con la FAB, y una plataforma de gases.

Además, se menciona un almacén de materiales peligrosos; una sala de bombas y aljibes de PCI; un edificio de control; un edificio destinado a oficinas, incluido el puente de conexión con la FAB; una zona de grupos electrógenos.

Asimismo, la empresa adjudicataria tendrá que asumir las obras de áreas externas, como los accesos y viales de distribución interior con caminos exclusivos para peatones, zonas de aparcamiento, zona de gestión de residuos y zonas ajardinadas.

Línea subterránea

El otro lote, el número 1, corresponde a la redacción del proyecto de ejecución de la línea subterránea y centro de seccionamiento de 66 kv para el centro de semiconductores en el Parque Tecnológico de Málaga (PTA).

Con un valor inicial de 5.862.186 euros (7.093.245,39 euros con IVA), han sido cuatro las ofertas, siendo la mejor considerada la de Grupo Render Industrial.

Grupo Render Industrial: 88 puntos (4.906.649,91 euros)

Eiffage Energía: 74,07 puntos (5.292.897,71 euros)

Lantania: 73,82 puntos (5.312.005,05 euros)

Constructora San José: 67 puntos (5.514.648,91 euros)

A las dos empresas propuestas para adjudicación de los lotes se les otorga un plazo que vence el 29 de abril para presentar toda la documentación requerida.

El IMEC no es un centro de investigación cualquiera. La previsión es que acabe contando con más de 200 empleados de alta cualificación, arrastrando un importante número de empresas y trabajadores auxiliares de todo el continente.

Ocupará una gran extensión de la ampliación del Málaga Tech Park. En el IMEC se investigan y desarrollan las tecnologías más avanzadas del mundo en procesos y materiales.

La llegada de este complejo debe permitir a la capital de la Costa del Sol situarse en la élite tecnológica mundial. La previsión es que pueda ser una realidad a lo largo de 2029. El plazo estimado para la terminación de las obras y la validación de todos los elementos es de 23,5 meses desde la puesta en marcha.

La llegada del IMEC es fruto de varios años de trabajo de varios grupos técnicos de la Junta de Andalucía, el Gobierno central, el Ayuntamiento de Málaga o el Málaga Tech Park.