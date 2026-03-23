Málaga tendrá el mayor ordenador cuántico de España: impulsará casos de uso en energía, agua, industria o salud

Un momento de la firma de acuerdo entre la Junta de Andalucía y Quantumlab.

Las claves nuevo Generado con IA Málaga contará con el mayor ordenador cuántico de España, fruto de un acuerdo entre la Junta de Andalucía y Quantumlab Málaga. La infraestructura estará en la Universidad de Málaga, integrando computación cuántica, supercomputación e inteligencia artificial para sectores como energía, agua, salud e industria. El acuerdo prioriza la formación de talento, la transferencia de conocimiento y el desarrollo de soluciones aplicadas en ámbitos estratégicos. El sistema dispondrá de 317 qbits y servirá a empresas, universidades y organismos de investigación de toda Europa, fomentando la innovación y la ciberseguridad.

Málaga tendrá el mayor ordenador cuántico de España. La Junta de Andalucía y Quantumlab Málaga han suscrito un memorando de entendimiento para promover la investigación y la aplicación práctica de tecnologías cuánticas en Andalucía, con foco en sectores estratégicos.​

El consejero de Industria y presidente de la Agencia Digital de Andalucía, Jorge Paradela, ha rubricado el acuerdo con la firma, especializada en computación cuántica, con el objetivo de detectar usos reales en ámbitos como energía, agua, salud, industria y seguridad digital.​

Tras el acto, Paradela ha señalado que “con este acuerdo, Andalucía da un paso decisivo hacia el liderazgo en cuántica aplicada y tecnologías emergentes”.​

​El memorando pone el acento en la integración de la computación cuántica con la inteligencia artificial y en el desarrollo de soluciones concretas para la región, con impacto directo tanto en la actividad económica como en la ciudadanía.​

Paradela ha explicado que el acuerdo se articula en torno a tres grandes ejes de actuación: capacitación, transferencia de conocimiento e identificación de casos de uso y desarrollo de soluciones.​

Directivos de la Junta de Andalucía, la Universidad de Málaga y Quantumlab en Málaga.

En primer lugar, se trabajará en la formación de especialistas en computación cuántica, física, matemáticas, ingeniería y ciencia de datos, con un enfoque eminentemente práctico y apoyado en sistemas reales.​

El segundo bloque contempla el impulso de la transferencia de conocimiento, mediante el despliegue de la computación cuántica en ámbitos como energía, agua, logística, salud, industria y ciberseguridad.​

La tercera línea se centra en la detección de retos concretos y su abordaje mediante soluciones aplicadas, como la mejora de la gestión hídrica, la predicción climática, la optimización del consumo energético o el diagnóstico médico avanzado.​

“Entre los ejemplos más relevantes destacan la creación de gemelos digitales del agua para optimizar la gestión de acuíferos, la predicción de fenómenos climáticos extremos, la mejora de la eficiencia energética o el impulso de la medicina personalizada”, ha indicado Paradela.​

El acuerdo se apoya en un modelo híbrido que combina computación cuántica, supercomputación e inteligencia artificial, con el fin de incrementar la capacidad de cálculo, reducir consumos y acelerar los procesos de toma de decisiones.​

Asimismo, prevé el desarrollo de soluciones en criptografía poscuántica, con el propósito de reforzar la ciberseguridad y proteger infraestructuras críticas y datos en un entorno tecnológico cada vez más complejo.​

El memorando también incluye la creación de entornos de experimentación o testbeds en territorio andaluz, donde se podrán validar sensores cuánticos, algoritmos y nuevas soluciones en condiciones reales de operación.​

Estos espacios permitirán testar tecnologías para su posterior implementación en servicios públicos y en actividades productivas, facilitando su llegada al tejido empresarial y a las administraciones.​

​El documento tendrá una vigencia inicial de tres años, con la intención de obtener resultados medibles a corto plazo y consolidar un ecosistema innovador, dinámico y con vocación transformadora.​

​Mayor infraestructura de Europa en la UMA

En paralelo, Málaga acogerá, de la mano de Quantumlab, la mayor infraestructura de computación cuántica física de Europa, que se instalará en el Centro de Supercomputación de la Universidad de Málaga (UMA).​

El sistema incorporará un ordenador cuántico de 317 qbits, integrado con capacidades de supercomputación e inteligencia artificial, y conformará un ecosistema completo que abarcará hardware, software, servicios en la nube y aplicaciones.​

En este marco se sitúa también el convenio de colaboración suscrito por la Oficina UMA innTech durante el mismo acto celebrado en el Rectorado de la institución académica malagueña.​

La nueva infraestructura nace con vocación de servicio a empresas, universidades y centros de investigación de toda Europa, y aspira igualmente a reforzar la formación de talento en todos los niveles educativos.