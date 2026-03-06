La startup Activacar consolida desde Málaga su apuesta por la movilidad eléctrica: quieren facturar 2 millones de euros

Las claves nuevo Generado con IA Activacar, fundada en Málaga en 2020, se especializa en soluciones integrales de movilidad eléctrica, centrándose en la instalación y gestión de puntos de recarga. La empresa combina la comercialización de energía, el mantenimiento de instalaciones y el desarrollo de una app propia para controlar y vender energía en hoteles y espacios públicos. Cuenta con el respaldo de socios estratégicos como Grupo Safamotor, Fundalogy (Fundación Unicaja) e Iberdrola, lo que ha potenciado su crecimiento y alcance. Activacar destaca como una de las empresas que más puntos de recarga instala en Andalucía y tiene el objetivo de alcanzar una facturación de 2 millones de euros.

Nacida en noviembre de 2020, en plena pandemia, Activacar es una startup malagueña fundada por Eduardo Medina y Luis Martínez, amigos desde hace años y unidos por el interés común por la tecnología y la movilidad del futuro.​

Desde 2024, Luis Martínez ejerce como director general al frente de una empresa que ofrece soluciones integrales de movilidad eléctrica, con foco en la instalación y gestión de puntos de recarga para particulares y empresas.​

La compañía completa su servicio con la comercialización de energía, el mantenimiento de las instalaciones y el desarrollo tecnológico de una aplicación propia que permite controlar y vender energía en puntos ubicados en hoteles, campos de golf y espacios públicos.​

La idea de Activacar germinó en 2020, cuando la Unión Europea aceleraba las políticas de impulso al vehículo eléctrico y la reducción de emisiones. "Vimos que se estaba abriendo una oportunidad clara en torno a la infraestructura de recarga, un sector que todavía estaba en una fase muy inicial", explican a EL ESPAÑOL de Málaga. ​

El crecimiento de la empresa ha sido progresivo y pegado al trabajo diario, primero con el apoyo de inversores cercanos y, más tarde, con la incorporación de socios estratégicos como el Grupo Safamotor.​

En 2023 se sumó Fundalogy, el vehículo inversor de la Fundación Unicaja, y desde diciembre de ese año Activacar mantiene una colaboración con Iberdrola que ha reforzado su catálogo y su alcance en servicios de recarga. Está además reconocida por Málaga Startup Network. ​

La sede se ubica en el complejo Hyperwagen del Grupo Safamotor, en Málaga, desde donde coordina a un equipo de 12 personas entre perfiles técnicos y de oficina dedicados a distintos ámbitos de la movilidad eléctrica.​

​"Apostamos especialmente por el talento joven y local. Buscamos profesionales malagueños con ganas de crecer, de aprender y de formar parte de un sector en plena transformación. Creemos que el desarrollo de la empresa debe ir de la mano del desarrollo del entorno en el que nacimos", añaden estos emprendedores.

Afirman a este diario que una de sus principales ventajas competitivas es que "somos una de las empresas que más puntos de recarga instala en Andalucía, lo que nos da un conocimiento muy práctico de las necesidades reales de clientes, empresas y administraciones".

​​A corto y medio plazo, su hoja de ruta pasa por seguir creciendo desde Málaga, "generando empleo, atrayendo talento y sumando valor al tejido empresarial local con proyectos vinculados a la descarbonización del transporte".

En materia económica, su reto es llegar a facturar 2 millones de euros. ​