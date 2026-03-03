La malagueña Tumanag3r factura 2,9 millones de euros e impulsa su expansión en América

Las claves nuevo Generado con IA La agencia malagueña Tumanag3r cerró 2025 con una facturación de 2,9 millones de euros, un 20% más que el año anterior. El 92% de sus ingresos provienen del extranjero y opera en 28 países, con oficinas en Málaga, Madrid, Bilbao, Barcelona, Italia, Canadá, EE.UU. y México. Tumanag3r ha incorporado como socios al creador Fernanfloo y a Óscar Fernando Ruelas Guzmán, quien liderará la expansión en América. La empresa apuesta por la inteligencia artificial para mejorar la gestión de campañas de influencer marketing y consolidar Málaga como hub internacional del sector.

La agencia internacional de marketing de influencers Tumanag3r cerró el pasado año con una facturación de 2,9 millones de euros, un 20% más que en el ejercicio anterior.

La empresa malagueña obtiene el 92% de sus ingresos del extranjero, ya que ofrece sus servicios en 28 países. De hecho, ha aumentado la plantilla hasta las 30 personas ubicadas en Málaga, Madrid, Bilbao, Barcelona, Italia, Canadá, USA y México.

Representan de forma directa a 150 creadores de contenido y, por otra parte, están presentes en una red que mueve a más de 2.000 influencers.

Su crecimiento no ha pasado desapercibido y ahora están apostando fuerte por el mercado americano. Ha incorporado a Óscar Fernando Ruelas Guzmán como socio y director de Expansión para América, con una participación del 5% en el capital social de la compañía.​

También entró en el accionariado el creador de contenido Fernanfloo con otro 5%. El fundador de la empresa, Vicente Mirasol Villalobos, conserva el 90% y mantiene el control ejecutivo del proyecto empresarial.

El objetivo de la compañía es combinar a un joven emprendedor especializado en marketing con creadores (Vicente Mirasol), una referencia global de la creación de contenido (Fernanfloo) y un perfil académico con amplia experiencia internacional en industria digital y economía de creadores (Ruelas).​

Desde la compañía subrayan que la hoja de ruta pasa por operar desde Málaga hacia el exterior, con el objetivo de consolidar la ciudad como hub internacional en profesionalización del influencer marketing, atracción de inversión y exportación de servicios de alto valor añadido.​

Aunque Ruelas tendrá su base operativa en Vancouver, su labor se articulará directamente con la estrategia corporativa que se diseña desde Málaga, proyectando la actividad internacional y conectando los mercados americanos con la sede malagueña.​

​“Esta incorporación refuerza una apuesta clara y diferenciada por la profesionalización. Óscar aporta estructura corporativa, visión internacional y experiencia probada en escalamiento y alianzas. Es un impulso directo a nuestro posicionamiento global, sin perder el foco: Málaga como base de operaciones y como punto de partida para exportar servicios de alto valor”, señala Vicente Mirasol.

Oscar Fernando Ruelas.

Ruelas cuenta con una trayectoria de más de doce años en puestos de alta dirección en BroadbandTV Corp. (RTL Group), donde lideró los mercados hispanohablantes e impulsó la expansión hacia las regiones de APAC y MENA dentro del ecosistema digital.​

Durante esa etapa gestionó un portafolio de miles de clientes y socios estratégicos, coordinó equipos internacionales y participó en proyectos con grandes compañías de tecnología, medios y videojuegos, vinculadas a algunas de las propiedades intelectuales más conocidas del mundo.​​

​La firma trabaja en la evolución de su software propio incorporando capacidades avanzadas de inteligencia artificial, con el objetivo de mejorar el matching entre marcas y creadores, automatizar procesos, potenciar el análisis predictivo y escalar la operativa internacional.​

Esta infraestructura tecnológica permite gestionar campañas en diferentes husos horarios y numerosos mercados, apoyando un modelo de exportación de servicios desde Málaga hacia 28 países, con un peso mayoritario de la facturación procedente del negocio internacional.​