Alex, el primer agente de seguros de IA que pasa un duro examen y logra su certificado como una persona

Juanmi López, a la izquierda, con Alex y Jorge Campos, Socio Director del Instituto e-Learning del Seguro.

Las claves nuevo Generado con IA Alex, una inteligencia artificial desarrollada por SegurosIA, ha aprobado con sobresaliente el examen oficial para agentes de seguros Nivel 2 en España. El agente de IA se enfrentó a 60 preguntas tipo test y casos prácticos reales, logrando la máxima calificación en todas las pruebas. La acreditación fue otorgada por el Instituto e-Learning del Seguro, equiparando a Alex con profesionales humanos del sector. SegurosIA se convierte en la primera empresa en España en certificar formalmente a un agente de IA con nivel técnico equivalente al de un distribuidor de seguros acreditado.

No estaba nervioso porque es una máquina, pero se ha sometido al mismo examen que cualquier persona para obtener el nivel profesional 2 en el sector asegurador en España. Y lo ha aprobado con sobresaliente.

Le hicieron 60 preguntas tipo test basadas en el temario oficial. También tuvo que resolver casos prácticos reales diseñados para evaluar la correcta aplicación normativa y la capacidad de análisis asegurador.

Entre esos supuestos se encontraban la aplicación de la regla proporcional en situaciones de infraseguro, escenarios de sobreseguro y casos muy complejos con perfiles ficticios de clientes que requerían evaluación compleja de necesidades y recomendación de soluciones adecuadas.

Juanmi López es el fundador de SegurosIA.

Alex, que así se llama el agente de inteligencia artificial que se presentó, los pasó con la máxima calificación, lo cual le permite obtener la acreditación oficial de equivalencia en conocimientos con el nivel 2 de distribuidores de seguros.

El malagueño Juanmi López es el orgulloso padre de la criatura tecnológica. Es el fundador de la empresa SegurosIA y asegura que con este "hito" se han convertido en la primera compañía que opera en España" que ha logrado que su agente IA obtenga este certificado.

"Fue un examen difícil, obtuvo la máxima puntuación y le dieron un premio y todo a nuestra IA", añade López exultante. Es, casi, como si aprobara su hijo una oposición. Aunque luego no se vayan de cañas.

La prueba fue elaborada por Instituto e-Learning del Seguro, un centro independiente especializado en formación de seguros y autorizado por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

"La acreditación se obtuvo tras superar con la máxima calificación posible una prueba objetiva, presencial y supervisada, equivalente en contenidos, exigencia técnica y nivel de dificultad a la requerida a los profesionales humanos del sector asegurador para la obtención del Nivel 2", insiste López.

De esta forma, la empresa malagueña SegurosIA acredita formalmente que su agente Alex posee el mismo nivel de conocimiento técnico que un distribuidor de seguros acreditado con Nivel 2 en España.