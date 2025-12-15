Vicente Mirasol (24 años), empresario: "Monté mi empresa con 3.000 euros y ahora facturo 3 millones con 30 empleados"

Cuando se tiene una idea clara, talento y el apoyo de buenos profesionales se puede llegar lejos independientemente de la edad que se tenga. El empresario malagueño Vicente Mirasol es un ejemplo.

Empezó como autónomo con 18 años. Con 20, cuando otros de su edad están estudiando y pensando en la fiesta del fin de semana, ya había creado su empresa. Lo hizo con el capital mínimo exigido para una sociedad limitada, 3.000 euros. En octubre cumplió 24 y espera cerrar este año con una facturación de 3 millones de euros.

Su empresa se llama Tumanag3r y es una agencia internacional de marketing de influencers creada y ubicada en Málaga.

Su modelo de negocio se centra en la contratación directa y gestión integral de campañas, que representó el 94,6% de su facturación en 2024. Exporta sus servicios a 28 países y, de hecho, el 92% de sus ingresos proceden de clientes internacionales.

El equipo directivo de la empresa con Vicente Mirasol en el centro.

La progresión ha sido continua. En apenas cuatro años ha logrado una facturación acumulada superior a los 6 millones de euros. En 2024 ingresó 2,3 y en 2025 alcanzará los 3.

Llevan la gestión directa de 60 macroinfluencers y celebridades y colaboran con una red de más de 2.000 creadores, superando en conjunto los 300 millones de seguidores. Entre sus colaboradores destacan figuras como Nate Gentile, El Último Círculo, MissaSinfonia, Jexs, Flexcidine o Paul Ferrer, entre otros.

Hay un dato clave. Solo en 2024, Tumanag3r gestionó 847 campañas de publicidad con creadores de contenido, un 56% más respecto a 2023.

Lo que nació de forma individual ya se ha convertido en una empresa que espera cerrar este ejercicio con 30 trabajadores. Su media de edad es de 30 años y tienen un sistema retributivo flexible que vincula el éxito del equipo a los resultados de la compañía.

Mirasol está satisfecho con el crecimiento de su empresa, pero además va a cerrar el año con tres buenas noticias para ellos.

La primera es que Tumanag3r acaba de conseguir un accésit dentro del Premio Pyme del Año en Málaga que organizan el Banco Santander y la Cámara de Comercio de Málaga.

La segunda es que ha sido reconocida "por su innovación y proyección internacional" en el Informe sobre la Influencia Digital en Andalucía 2025 elaborado por el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

Y la tercera, y más importante, es que se ha reforzado con más socios. Fernanfloo (Luis Fernando Flores Alvarado), una de las caras más icónicas de YouTube en habla hispana con más de 78,3 millones de suscriptores en sus redes sociales, y Fernando Oscar (Oscar Fernando Ruelas Guzmán), emprendedor canadiense y mánager de Fernanfloo, han adquirido el 10% de la empresa malagueña, mientras que Vicente Mirasol mantiene el 90% restante.

"Esta operación marca un punto de inflexión en tres vertientes clave de Tumanag3r: la mejora de la solvencia económica y financiera para sostener su despliegue internacional; el impulso de la marca gracias al rol de Fernanfloo como embajador y principal representado; y la solvencia técnica que aportan los nuevos socios al incorporarse al equipo directivo y participar de la toma de decisiones estratégicas de la compañía", explica Mirasol.