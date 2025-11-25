Málaga impulsa su ecosistema emprendedor con el reconocimiento a 27 startups innovadoras

Fotografia de familia de las startups reconocidas en Málaga y miembros de instituciones.

La iniciativa Málaga Startup Network ha premiado a 27 startups locales por su contribución al ecosistema innovador y su impacto en proyectos tecnológicos de alcance global. Las startups reconocidas, con menos de cinco años de trayectoria, representan sectores como tecnología, sostenibilidad, movilidad y contenidos digitales, destacando la nueva generación de emprendimiento malagueño. Entre las empresas distinguidas figuran OKT Global, Plannet App, ZEXEL Software, More Than Verso, AGForest y AMALia, apoyadas por distintas incubadoras, universidades y empresas. Málaga Startup Network, impulsada por BIC Euronova, busca consolidar la ciudad como hub internacional de emprendimiento mediante la colaboración, acceso a mentores, aceleradoras y oportunidades de internacionalización.

La iniciativa Málaga Startup Network ha premiado a 27 startups locales por su contribución al desarrollo del ecosistema innovador y su capacidad para impulsar proyectos tecnológicos con impacto global.

Las empresas distinguidas, con menos de cinco años de trayectoria, representan la nueva generación de emprendimiento malagueño. Entre ellas figuran proyectos vinculados a sectores como la tecnología, sostenibilidad, movilidad y contenidos digitales.

Las startups reconocidas han sido: OKT Global, Cloud y Olé (BIC Euronova), S.Lab, SoyGuiri (Andalucía Emprende – Junta de Andalucía), Plannet App, vanguardIAn (Promalaga – Ayuntamiento de Málaga), ZEXEL Software, Pinep Experience (Universidad de Málaga), More Than Verso, Novelingo (Málaga TechPark) 64Train, Bebyte, (Polo Nacional de Contenidos Digitales) AGForest, Made in Verse (IAT), Push the Buttom, Teco Mobility (Santander Startups), Hagamos Hogar, (Fundalogy – Unicaja), SkyWash360, Zerolabs (Impact Hub), XRC Experiencias Inmersivas, Rock&Change (Andalucía Open Future) DASTX, PROMOTTY, (Málaga Tech), Laboratorios Pharmavic, Biosensor Suite Group-Wiemspro (CTA-Corporación Tecnológica de Andalucía) y AMALia y Superpopi (Banco Sabadell).

Málaga Startup Network, promovida por BIC Euronova y compuesta por entidades públicas y privadas, busca fortalecer la colaboración entre incubadoras, universidades, instituciones y empresas para impulsar el talento local. Su objetivo es consolidar a Málaga como hub internacional de emprendimiento e innovación.

La red, creada en 2024, ofrece a las startups acceso a mentores, programas de aceleración, espacios de trabajo y oportunidades de financiación. Además, fomenta la internacionalización y la conexión con inversores, facilitando la expansión a nuevos mercados.