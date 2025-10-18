El XXXV Encuentro Tecnológico de EL ESPAÑOL de Málaga abordará este lunes la accesibilidad digital y física

Una edición anterior de un Encuentro Tecnológico con expertos de Sogeti Lorenzo Carnero Fábrica de Cervezas Victoria

EL ESPAÑOL de Málaga organiza su XXXV Encuentro Tecnológico el próximo lunes 20 de octubre a las 19:00 en Cervezas Victoria. La cita cuenta con la colaboración de Cervezas Victoria, Sogeti, Impact Hub Málaga y el Ayuntamiento de Málaga.

En esta edición, el tema central será la accesibilidad digital y física, destacando su relevancia como compromiso tanto legal como social.

Participarán los directivos de Sogeti David Pereira y David Robles, quienes analizarán cómo integrar la accesibilidad en la tecnología desde una perspectiva inclusiva.

Durante la jornada se mostrará cómo la accesibilidad permite que las herramientas tecnológicas puedan ser utilizadas por el máximo número de personas, incluidas aquellas con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas. Este enfoque busca eliminar barreras y promover la igualdad de oportunidades.

Asimismo, se abordará el marco normativo europeo y nacional que obliga al cumplimiento de los requisitos de accesibilidad en nuevos desarrollos desde este año. La normativa contempla un periodo transitorio para que las herramientas ya existentes se adapten de forma progresiva.

La regulación no se limita al software, sino que también incluye componentes físicos como cajeros automáticos, máquinas expendedoras o terminales de billetes. Todos deberán ajustarse al Acta Europea de Accesibilidad (EAA) con el fin de garantizar una experiencia inclusiva para toda la ciudadanía.

La asistencia es gratuita y el aforo reducido, por lo que es necesario inscribirse en este enlace para conseguir una entrada. Tras la conferencia habrá un networking.