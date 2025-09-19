Empresas, científicos e instituciones harán piña en Málaga para definir el futuro de la innovación industrial

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Málaga se convertirá los días 23 y 24 de octubre en el epicentro de la innovación industrial con la celebración de la MinnD Conference.

Este encuentro busca consolidarse como una plataforma estratégica en la que empresas, investigadores y administraciones unan esfuerzos para moldear un ecosistema de innovación alineado con las demandas globales y con el rol cada vez más protagonista de Málaga en el panorama tecnológico internacional.

La presentación oficial ha tenido lugar este viernes en el Rectorado, en un acto presidido por el rector Teodomiro López Navarrete, acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el presidente de INNOVA IRV, Ezequiel Navarro.

El congreso ha sido presentado en el Rectorado de la UMA.

Todos han coincidido en la trascendencia de esta conferencia, tanto para posicionar a Málaga como referente en innovación industrial como para reforzar la cooperación entre sociedad, ciencia y tejido productivo.

Los impulsores del evento, Javier López —delegado del rector para la Innovación Tecnológica y director de UMA InnTech—, y el profesor de la UMA Julio Diéguez han destacado el carácter estratégico del foro.

Según ha indicado López, este congreso generará reflexiones fundamentales que se utilizarán para impulsar una oficina universitaria de excelencia en materia de innovación industrial.

Se trata de una iniciativa destinada a fortalecer la cooperación entre universidad y empresa, con especial atención a la transferencia tecnológica en el Parque Tecnológico de Andalucía.

El programa contempla 12 sesiones de trabajo en las que participarán ponentes de gran prestigio, acompañados por dos expertos que actuarán como comentaristas en cada bloque temático.

Estas intervenciones abordarán cuestiones esenciales para la transformación de la industria, desde la digitalización y el uso de tecnologías disruptivas hasta la sostenibilidad y la competitividad en mercados globales.

Las conclusiones serán recogidas en un documento estratégico final que marcará las prioridades a medio y largo plazo en innovación industrial, con aplicación práctica para Málaga y, en particular, para Málaga Tech Park.

Más allá de los debates técnicos, la MinnD Conference pretende también poner en valor la importancia que la innovación tiene en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En esa línea, Navarro subrayó que las políticas de innovación deberían basarse únicamente en criterios científicos y tecnológicos, porque afectan directamente al bienestar social y económico. Un mensaje compartido tanto por el rector como por el alcalde, que animaron a la participación activa de la comunidad académica, empresarial e institucional.