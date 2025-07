Taalentfy, la 'startup' malagueña que ayuda a mirar más allá del currículum a la hora de contratar

Alejandro González llevaba años en consultoría de recursos humanos cuando detectó un patrón inquietante: “Encontraba siempre los mismos datos para esas contrataciones, se perdía en el camino talento brillante por el simple hecho de no ir más allá”, cuenta. Fue esa intuición la que le llevó a fundar Taalentfy en 2016, una startup tecnológica con base en Málaga que hoy presume de rentabilidad, presencia nacional y una misión clara: ayudar a empresas e instituciones a detectar el talento real más allá de lo que dice un CV.

“Hay una necesidad muy grande de talento tecnológico”, explica González en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, “pero tener encaje de habilidades no significa tenerlo de cultura”. Ese matiz ha sido el centro de toda la evolución de Taalentfy, que comenzó con una idea ambiciosa: “Queríamos desarrollar un InfoJobs de soft skills”, recuerda: “Pero competíamos con un gigante con un montón de experiencia y una base brutal de usuarios y empresas”.

Lejos de desanimarse, el equipo pivotó entre 2016 y 2019, probando formas de financiación de todo tipo. Esa etapa sirvió para probar ideas, desechar las que no funcionaban y fortalecer las que sí: “Hemos ido construyendo sobre los modelos que sí funcionaban”, apunta.

El punto de inflexión llegó con la pandemia. “Surgieron las ferias de empleo virtual y aquello nos cambió la vida. Nos especializamos de casualidad en el ámbito educativo, donde estaba todo por hacer”. Fue entonces cuando Taalentfy se hizo fuerte “en extraer el valor de los alumnos”. Hoy, ese enfoque se traduce en una plataforma que presta servicios a universidades, empresas, organismos públicos y centros de FP. “Tenemos una maquinaria de ventas súper bien montada, con cuatro mercados muy definidos”, resume González.

Entre sus primeros clientes estuvieron la Universidad de Málaga, “que digitalizó su proceso de empleabilidad y añadió la parte competencial”, y el Colegio de Ingenieros de Madrid. A partir de ahí, el crecimiento fue sostenido. “En 2018-2019 estábamos empezando a crecer, y desde hace tres años tenemos EBITDA positivo”. De hecho, 2025 es un año de aceleración total: “Este año es de crecimiento y escalado a tope. Queremos buscar un crecimiento más exponencial, invertir más en marketing y publicidad", adelanta González, que indica que están trabajando en una operación de financiación para ello.

El CEO de Taalentfy, Alejandro González, a la derecha en una imagen de trabajo. Cedida

La visión de González está profundamente anclada en un cambio de paradigma. “Las soft skills existen desde hace muchísimos años”, afirma. “Ya en 1969, la consultora McKinsey puso de moda la guerra por el talento; pero había gente con mucho recorrido sin título y, sin embargo, otros con muchos títulos no funcionaban tan bien. ¿Por qué? Porque son dos conceptos distintos: una cosa es el talento y otra la competencia, es decir, el talento puesto en valor”.

Esa es la clave que Taalentfy persigue con tecnología propia: “Nuestro objetivo es profundizar más en la parte de las soft skills diseñando metodologías y tecnología para ayudar a las empresas a ello”. Para González, el valor diferencial no está en los conocimientos —“todo lo que tiene que ver con los conocimientos está prácticamente solucionado con la IA”—, sino en la capacidad de aplicarlos de forma creativa: “Tiene éxito quien sepa aplicar esa información”, afirma.

Taalentfy no solo quiere ayudar a las empresas a identificar talento, sino también a las personas a detectarlo en sí mismas. “Es importante detectar rápido nuestro talento y ponerlo en valor”, afirma. Y si bien la compañía nació en Málaga, su evolución ha sido completamente digital. “Para nosotros no ha sido nunca determinante estar como empresa tecnológica en Málaga, ni para bien ni para mal. Ahora sí creo que nos beneficia el hecho de estar aquí”. Especialmente en lo que se refiere a prestigio y visibilidad: “Desde el ámbito de las ventas ya da un poco igual donde estemos, porque con el 90 % de los clientes no hemos tenido un contacto presencial”.

Sobre su recorrido como emprendedor, Alejandro González se muestra transparente. “Yo soy emprendedor en solitario y me he visto solo muchas veces”, admite. “Si hubiera empezado de nuevo, habría buscado un cofundador o dos. Y no escatimes en equipo: muchas veces he contratado perfiles mediocres por ahorrar, y eso me ha generado más trabajo”. Su último consejo: salir al mercado cuanto antes. “Trabaja muy bien el product-market fit desde el principio y sal al mercado con un pre-MVP cuanto antes. Lánzate y detecta realmente el problema cuanto antes”.

En su caso, el problema estaba claro: no se trata solo de qué sabes, sino de quién eres y cómo aplicas ese saber. Ese es el talento que Taalentfy quiere poner en valor.