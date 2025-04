Esta emprendedora quiere que todas las mujeres que quieran puedan crear su negocio digital

Blanca Sánchez quiere "ayudar a las personas a ser su mejor versión". Esta emprendedora, según explica en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga, siempre ha tenido una vocación docente y cuenta con experiencia creando su propio negocio digital. Ahora, intenta volcar todas estas inquietudes como CEO de la compañía malagueña BYou Method, una escuela de formación online para emprendedoras.

"Empecé a través del coaching de vida. Muchas personas se sienten ansiosas o deprimidas porque no hay una conexión entre lo que desearían vivir y lo que están viviendo", relata Sánchez: "Empecé a planter objetivos, métodos, métricas que acompañen todo ese proceso"

Ese acercamiento tan pragmático al desarrollo emocional de las personas le llevó a pensar que no solo quería acompañar a personas en sus procesos vitales, sino que prefería acompañar a "líderes de negocios". "La vida y el trabajo van muy al unísono. Cuando una persona encuentra el equilibrio entre ambos, es cuando se siente libre", afirma. Su foco son, además, las mujeres.

"Lo que he visto en clientas es que sienten atadas a un hombre por la dependencia económica, a unos hijos por el cuidado o a un trabajo donde su valía depende de la opinión de los demás. No me vale. No creo que nadie merezca vivir así, y por eso decidí ayudarlas a encontrar su propia libertad", argumenta la CEO de BYou Method.

Para conseguirlo, les ayuda a definir un propósito y crear una empresa que pueda ser rentable en torno al mismo. "Tiene que ser un propósito que las mueva muchísimo y por que el merezca la pena levantarse cada mañana", lo define. La validación del mercado y la capacidad de crecimiento de la idea son otros de los aspectos que estudian.

"Es una escuela de negocios para mujeres emprendedoras que quieran crear un negocio digital. Puede ser uno nuevo o digitalizar el que ya tienen", resume Blanca Sánchez. Tiene un programa de tres meses con clases grupales, en las que se aprenden "todas las bases de lo que significa montar un negocio en el mundo digitales", y mentorías individuales adaptadas a las necesidades de cada una.

En muchos casos, las alumnas son profesionales que ofrecen servicios y necesitan aprender cómo lograr ingresos no tan dependientes de su tiempo y esfuerzo. "Necesitan controlar de márketing digital y conocer el mundillo aunque contraten gente externa", asegura la responsable del programa, en el que reciben "herramientas para aprender a diferenciar y saber cuáles son las analíticas a seguir".

La primera edición comenzó a finales del pasado año, con diez proyectos que "entran desde cero" y salen "con un negocio ya preparado". Entre las participantes, el perfil ha sido muy heterogéneo: ha habido arquitectas, otros coaches de aspectos tan concretos como la fertilidad, un club naútico... La segunda edición ya está en marcha.

"En Málaga he encontrado apoyo, colaboración e inspiración. Ver a otras personas con sus propios proyectos, luchándolos, agradeciendo en los momentos buenos y trabajando en los malos...", celebra la CEO de BYou Method: "Creo que te ayuda a recordar que todos pasamos por las mismas fases y merece la pena empujar cuando tienes una idea por la que quieres luchar".