Un malagueño de 17 años gana el Campeonato de Europa en Pokémon GO y cuenta su estrategia: "Ha sido un sueño"

El malagueño Leo Marín con su trofeo de Campeón de Europa de Pokémon GO.

El videojuego Pokémon GO fue un pelotazo a finales de la década pasada y tiene a millones de seguidores en el mundo. Es un juego de realidad aumentada en el que hay que buscar y atrapar a personajes de la famosa saga de Pokémon en un entorno virtual y real a la vez.

El joven malagueño Leo Marín "P4TOM4N" tiene 17 años y acaba de ganar el Campeonato de Europa de este juego celebrado en Londres, lo que le convierte en uno de los cracks en este apartado. La final contra el alemán Zzweilous no fue nada sencilla, pero el título acabó en Málaga.

En EL ESPAÑOL de Málaga hemos querido conocer mejor su historia y nos ha concedido una entrevista.

¿Cómo te sientes después de convertirte en Campeón de Europa de Pokémon GO?

Pues la verdad es que es una sensación que me cuesta explicar, incluso ahora que ya han pasado unos días, pero estoy muy contento por haber cumplido un objetivo como este, y muy agradecido por todo el apoyo recibido.

¿Cómo fueron tus inicios en Pokémon GO? ¿Cuándo comenzaste a jugar de manera competitiva?

Comencé con tan solo 8 años a atrapar Pokémon, como tanta gente en ese momento en el que salió el juego. Tiempo después, cuando se implementó el sistema competitivo, empecé a tomarle un interés diferente y a ilusionarme con la idea de poder participar en los campeonatos que se celebraban.

El momento en que gana el torneo.

¿Qué fue lo más difícil de este torneo? ¿Hubo algún momento en el que pensaste que no lo conseguirías?

El enfrentamiento que más llegué a temer fue la final contra el jugador Zzweilous. Sin embargo, hubo un momento en el primer día del campeonato en el que me enfrenté a una situación complicada contra el jugador norteamericano LyleJeffsIII.

¿Cuál ha sido tu combate más complicado en el torneo europeo? ¿Cómo lograste darle la vuelta?

Todos los enfrentamientos fueron complicados, y tuve que afrontar cada uno de ellos como si estuviera en la final, pero sin duda el combate más emocionante fue el último.

¿Qué significa este título para ti y para la comunidad española de Pokémon GO?

Todo un sueño, más allá que por el resultado del torneo, por todo el apoyo y cariño que sentí durante esos días.

¿Cómo te preparaste para el torneo? ¿Tienes algún método especial de entrenamiento?

Aunque esto no está directamente relacionado con los combates, tuve que andar muchos kilómetros para preparar uno de los pokemon de mi equipo, Corsola de Galar. En cuanto al entrenamiento, tuve que hacer un análisis, además de practicar para tener una visión previa de mis entrenamientos y seguir los consejos de mis compañeros.

La gran alegría de P4T0M4N tras su victoria.

Pokémon GO es un juego que combina estrategia y rapidez mental. ¿Qué habilidades consideras más importantes para competir al máximo nivel?

Un conocimiento amplio de los distintos pokemon del meta, incluyendo fortalezas y debilidades, el sistema de turnos, movimientos, posibles escenarios, etc.

¿Cómo decides qué equipo de Pokémon usar en cada torneo? ¿Hay alguno que consideres tu favorito o más confiable?

Lo esencial es analizar el meta, es decir, los Pokémon que más se utilizan en los combates en un momento determinado. De esta manera, puedo valorar los posibles escenarios y estar preparado para cualquier enfrentamiento. Dicho meta está en constante cambio, pero si tuviera que escoger un equipo de todos los que he jugado, sería el que utilicé en este torneo.

¿Cómo fue la experiencia de competir a nivel europeo? ¿Sentiste presión al enfrentarte a jugadores de tan alto nivel?

Aunque ya he tenido la oportunidad de enfrentarme a muchos de ellos en torneos pasados, siempre da respeto combatir con oponentes de tanto nivel.

¿Tuviste algún rival al que admirabas antes de enfrentarte a él?

Todos fueron rivales admirables, pero si tuviera que destacar a uno ellos, sería el jugador alemán Zzweilous, quien enfrenté en la final. Además de su gran nivel competitivo, tengo que valorar el gran gesto de deportividad que mostró hacia mí.

¿Hubo alguna anécdota interesante o divertida durante el torneo?

Una de las cosas que menos me esperaba y qué más me emocionó, fue el recibimiento de algunos niños que me esperaban pidiéndome autógrafos al acabar la final.

Leo Marín, manteado tras vencer el Campeonato de Europa.

¿Cuáles son tus próximos objetivos? ¿Aspirar al Campeonato Mundial de Pokémon GO?

Sería otro gran sueño hecho realidad, lo intentaré.

¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia y amigos en esta aventura?

Después de esta experiencia, solo tengo palabras de agradecimiento por todo el apoyo que he recibido tanto de mi familia como de mis amigos, que siempre han estado ahí apoyándome.