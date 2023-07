Menos hablar y más hacer: se buscan 'doers' para dar un nuevo enfoque a la Málaga tecnológica

En la Málaga tecnológica faltan eventos en inglés y no hay demasiadas ponencias protagonizadas por mujeres. Quizás en el mundillo startup tienen demasiado foco los que mejor hablan (los speakers) frente a los que mejor hacen (los doers). Y, definitivamente, siempre son necesarios más fondos para la atención a la parálisis cerebral. Todas estos retos los mira de frente la malagueña Azahara Vera en un único evento: las Doers Talks, una jornada de charlas que se celebra el 22 de septiembre de este año... y que busca cerrar su cartel con un último ponente a proposición del público. ¿El único requisito? Que sea un auténtico doer.

"Para mí es una mentalidad, una forma de afrontar la vida profesional. Un doer es una persona que tiene una idea y la ejecuta hasta el final. Puede ser lo mismo en una startup que dentro de una gran empresa o donde sea", explica Vera en conversación con EL ESPAÑOL de Málaga. En su día a día, ella es líder de la escuela de inversores Angels Up Academy, impulsada por StartupWiseGuys. Para organizar este Doers Talks, le ha sacado horas extra al día de donde no las había.

Así, ha convencido a perfiles como la investigadora de nanorrobots contra el cáncer en la Universidad de Oviedo Lourdes Marcano; la malagueña Soledad Antelada, security program manager en Google San Francisco; el australiano Pete Horsley, fundador de la aceleradora de tecnología para la dispacidad o disability tech Remarkable; la diseñadora de moda María Francés y la directora general de la agencia publicitaria The&Partnership Spain, María Álvarez. Cada uno de ellos tendrá 20 minutos para realizar charlas "multidisciplinares y amplias" en las que compartirán los casos de éxito profesional en los que han participado activa y personalmente.

"Quería que fueran charlas que tuvieran en otras personas el mismo impacto que han tenido en mí otras charlas. A mí personalmente lo que más me inspira es la gente que hace cosas, no solamente habla y tiene ideas, sino que ejecuta", explica Azahara Vera, que tuvo desde el principio el foco en que hubiera una mayoría de mujeres lamenta que su requisito de dar la charla en inglés le haya limitado la posibilidad de introducir más perfiles malagueños.

Aún falta, eso sí, un último ponente. Vera explica que reciben candidaturas vía correo electrónico a info@doers-talks.com con el nombre de la persona propuesta, una vía de contacto y una argumentación sobre por qué merece formar parte de esta plantilla de doers. "Tiene que ser una persona que se lo haya currado en su ámbito laboral, el que sea, que se haya hecho a sí misma y haya sacado adelante un proyecto interesante", define: "Estoy abierta a que sea de cualquier sector y me encantaría que fuera alguien de Málaga, pero no es indispensable. Da igual si es hombre o mujer". Todos los voluntarios y patrocinadores interesados también son muy bienvenidos por ella.

La segunda parte del evento cuenta con una importante presencia del ecosistema tecnológico de la Costa del Sol: será una mesa redonda de inversores y emprendedoras con el business angel alemán Andreas Mihalovits, residente en Marbella; la gerente en España del fondo HeartsLab, Azahara García Espejo; y las CEO malagueñas Emily González-Cebrián (Froged) y Alicia Zurita (Lubets).

"Cuando llegué a Málaga y empecé a ir a encuentros, había dos cosas que me llamaron mucho la atención: uno, que estaba todo lleno de hombres, pero eso es una cosa internacional; y dos, que no había nada en inglés", relata la organizadora de Doers Talks. "Estaba obsesionada con hacer una cosa mixta: unas charlas en inglés con un público internacional y que seamos de verdad una ciudad internacional abierta a Europa; y un evento no solo de mujeres para mujeres, sino que las pone en relevancia y en el que los hombres escuchen, en el que todos aprendemos de todos", expresa.

El broche de oro al evento es la colaboración con AMAPPACE, la Asociación Malagueña de Atención a Personas con Parálisis Cerebral. El evento recaudará también fondos para mejorar sus instalaciones pediátricas, lo que para su organizadora es uno de los aspectos más estimulantes de Doers Talks. "Me gusta traer a gente espectacular a Málaga, pero lo que más me ilusiona es ayudar a los niños", concluye Azahara Vera. Y, buena acogida de la Málaga tecnológica mediante, ya sueña con convertir en anual esta cita que une solidaridad, empoderamiento femenino, foco global e importancia para los que hacen más que hablan.

