El Ayuntamiento de Málaga planea su propio metaverso para gestiones administrativas y formación

Desde casa, te pones tus gafas de realidad virtual, entras a la meta Casona del Parque, y un avatar te atiende: "¿Qué desea realizar?" Pueden ser gestiones administrativas, visitas turísticas virtuales, cursos de formación... Y, si no sabes bien qué hacer allí, te explicará detalladamente las posibilidades.

Esa es "la siguiente versión" de la plataforma de "servicios a la ciudadanía" que planea la administración municipal, tras la licitación de la plataforma de administración electrónica de todo el Ayuntamiento: un metaverso para las gestiones municipales de Málaga.

"Tenemos que ir a eso, a facilitar que las personas puedan relacionarse con nosotros, que alguien que no pueda venir a Málaga pueda visitarla, que alguien que quiera formarse aquí se pueda conectar", defiende la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo, en conversación con este periódico.

Esa posibilidad de acercar virtualmente la ciudad y su Administración a personas de todo el mundo es uno de los principales motivos por los que el Ayuntamiento ha puesto los ojos. La creación de mundos virtuales e inmersivos es una apuesta en la que ya se están posicionado las grandes multinacionales, lideradas por la disruptiva transformación de Facebook —que en su primer año como Meta ha cosechado un desplome de sus acciones—: "Habrá que tener claro qué es lo bueno que te puede dar el metaverso y huir de lo malo", considera Carillo.

"¿Por qué Málaga no puede tener un metaverso en el que hacer los trámites? ¿Por qué no la formación del Polo Digital en el metaverso", se pregunta la concejala, que opina que "la parte útil puede ser brutal".

La incubadora como trampolín

El objetivo del Ayuntamiento es que la incubadora de proyectos en el metaverso, por la que ha logrado más de 2 millones de euros de fondos europeos y que culminará la transformación de Tabacalera a finales de 2023, sirva de trampolín para ello.

"La idea es que tengamos un espacio nuevo con nueva infraestructura avanzada que nos permita darle cancha a todo este potencial de emprendimiento científico y empresarial que tenemos aquí en Málaga", explica Susana Carillo. En el pliego del proyecto, ya se subraya que uno de los objetivos fundamentales es reforzar la presencia de la ciudad en el metaverso.

Render de la incubadora en metaverso de Málaga. Ayuntamiento de Málaga

Y no es un camino nuevo, sino una continuación de la trayectoria del Polo Nacional de Contenidos Digitales, donde se concentran jóvenes proyectos de realidad virtual y expansiva o videojuegos. "Muchos de los trabajos que hacer en el Polo se los contratamos a empresas del propio Polo", cuenta Carillo, que defiende confiar en ese talento emergente "si eres serio y eres bueno".

"Todo esto sale a concurso y lo puede concursar cualquiera. Si necesito a alguien que me haga un canal inteligente de tramitación de todo el acceso a las ventanillas únicas del Ayuntamiento, a mí me da igual que me lo haga una gran multinacional o una empresa local", señala la concejala. Así, ese futuro metaverso municipal podría nacer justamente de alguna de las jóvenes empresas que se criarán en la nueva incubadora.

