MLG HUB | El ecosistema 'EdTech', el aterrizaje de Delvy y la preventa de chaquetas OWO

El mundial de globos de Ibai lo ha ganado Miguel Imbroda, un marketiniano de Marbella. ¡Otro éxito de la Málaga tecnológica! ;)

La historia de la semana: La 'EdTech' se hace fuerte mientras no miramos

El centro tecnológico de Medac en Málaga. MEDAC

Málaga, capital de la ciberseguridad. Hub del videojuego. Ecosistema startup pujante. Posible futura sede del microchip. Cuando decimos que la Málaga tecnológica está de moda, ¿a cuál de todas ellas nos referimos? En un mundo tan ultraespecializado como el actual, ¿qué vertical es en el que destaca Málaga?

La tecnología educativa, el vertical tapado: El buen estado de forma del ecosistema provoca que sean muchos los sectores que hayan reivindicado su importancia, pero hay un tapado que se ha ganado su hueco. Las empresas de educación o EdTech (diminutivo en inglés de "tecnología educativa") con origen en la Costa del Sol también disfrutan de una pujanza con varios casos de éxito, aunque no resuene tanto en el relato de la Málaga tecnológica.

- El insituto de FP Medac es el mascarón de proa: su venta por casi 200 millones de euros al fondo de inversión neoyorquino KKR es una de las mayores operaciones de la historia de Málaga, a bote pronto solo por detrás de la de Freepik. Solo una líder tractora de este calibre justificaría tener el sector como referente en el ecosistema...

2. El primer bufete especializado en 'startups'

Equipo de Delvy en Málaga. Cedida

En los últimos meses, han estado "en todos los saraos habido y por haber" para convertirse en un nuevo jugador dentro del ecosistema de la Málaga tecnológica. El despacho de abogados especializado en startups Delvy ya ha aterrizado oficialmente en Málaga. ¿Su objetivo? Ocupar los "espacios vacíos que hay que llenar a nivel financiero y legal con empresas en fase semilla y presemilla".

"Es un ecosistema que está para construir. Barcelona y Madrid están ya súper maduros: todos sabemos quiénes son los grandes jugadores, está todo definido y en un punto más maduro en cuanto a las startup. Llegar aquí ha sido ver que hay muchísimas cosas por hacer"

Eso me dijo el responsable de Delvy en Málaga, Marc Meca, entre otras cosas. Creo que esa proactividad y predisposición a crear aterriza aquí de pie.

3. Sentir los videojuegos, más cerca

La chaqueta malagueña para sentir físicamente los videojuegos.

Después de tres años de investigación, pruebas, búsqueda de financiación y adaptación a los videojuegos, la chaqueta háptica de la empresa malagueña OWO estará al fin en el mercado a principios de 2023.

¿Qué es? Es una chaqueta realizada con última tecnología que permite al usuario de un videojuego sentir todo lo que pasa en ese juego en carne propia. Por ejemplo, se puede sentir el viento si desciendes en caída libre del autobús en Fortnite, los disparos... Más de 30 sensaciones que hacen que parezca que se está realmente dentro del videojuego.

¿Cuánto costará? La compañía ha anunciado que lanzará una primera edición de 2.000 unidades a un precio unitario de 499 euros. Habrá un descuento del 20%, quedando en 399 euros, si se paga de golpe a la hora de hacer la prereserva, cuyo plazo ya se ha abierto con un desembolso mínimo de 50 euros. Más info.

- Yo mismo probé la chaqueta y... es toda una experiencia. Lo conté aquí.

Tres cositas más:

- Hemos tenido acceso al pliego de prescripciones técnicas de la incubadora de proyectos en metaverso que va a culminar el Complejo Tabacalera y pretende ser "la primera iniciativa pública a nivel nacional nacional e internacional que agrupe todos los ámbitos de actuación implicados en el desarrollo del metaverso". Incluye rénders y planos chulos.

- Las míticas Barcamp han sido matriz para un nuevo formato. Se celebró este fin de semana en la sede de Uptodown la primera edición de las #BarcampSessions, en esta ocasión centrada en el SEO. Qué bueno ver tanto talento junto, y abierto a nuevas incorporaciones.

- Algo que me llamó la atención de la presentación del centro de ciberseguridad de Google en Málaga fue la mención que hicieron al rol que juega una empresa de origen local como VirusTotal en un conflicto como el de la guerra de Ucrania, donde han prestado servicios frente a los hackers rusos en el campo de la ciberseguridad. No es habitual que hablen públicamente de este tipo de operaciones en las que participan, pero no hay duda de que son nuestra trinchera.

