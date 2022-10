MLG HUB | Google traerá a Chronicle y Mandiant, lucha por el talento y más metaverso

¿Crisis de los 40? Iker Casillas la va a combatir entrenando al LoL, cortesía de Kaikoo. Ole por la startup malagueña.

La historia de la semana: Chronicle y Mandiant también estarán en el centro de Google

Google celebró este miércoles un encuentro de ciberseguridad en Madrid en el que la apuesta por Málaga fue protagonista; especialmente, en las palabras del vicepresidente de Ingeniería de Google Cloud, Wieland Holfelder, y el presidente de Asuntos Globales de Google, Kent Walker.

¿Qué contaron? Su futuro centro de Google junto al Muelle Uno integrará a empresas punteras del gigante tecnológico, como Chronicle o Mandiant, al equipo de Virustotal para contar en el edificio del antiguo Gobierno militar, junto al Muelle Uno, con "el mayor proyecto de ciberseguridad cooperativa del mundo".

- Mandiant es una de las joyas de la corona del sector de la ciberseguridad global. Google la compró hace unos meses por un precio en torno a los 5.000 millones de euros en una de sus mayores operaciones históricas. Por su parte, Chronicle es la compañía nativa del gigante tecnológico especializada en amenazas informáticas.

El centro tendrá como nombre Google Safety Engineering Center Málaga —igual que su sedes hermanas en Múnich y Dublín— y, como ya informó en primicia EL ESPAÑOL de Málaga, abrirá en la segunda mitad de 2023. Su objetivo será "crear un círculo virtuoso para la ciberseguridad" con el que "mantener la web y a los usuarios seguros".

- Un detalle emocionante: el vídeo de presentación del nuevo centro comienza con una vista aérea del chalet de El Candado donde trabajaba el equipo de Virustotal y que sirvió durante años de sede casi en la sombra de Google en Málaga. Aquella semilla ha crecido fuerte.

2. ¿Dónde está el talento?

Es uno de los grandes debates laborales de Málaga... y de nuestro tiempo. Educadores, políticos, emprendedores, empresarios y directivos de recursos humanos se devanan los sesos por saber cómo generar, mantener y atraer el tesoro del talento cualificado. El formidable estado de forma del imán de atracción de la Costa del Sol supone un goteo constante de llegada de empresas, que se suman a las pujantes compañías locales en la jungla por quedarse con los mejores trabajadores. Cómo encontrarlos es ya el próximo gran reto.

La cita del año: El foro Málaga en la vanguardia del talento: educación, innovación y tecnología. El desafío de la formación —organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y De Málaga— afrontó de cara el reto a través una veintena de mesas de debate, conversaciones e intervenciones individuales. Celebrado los días jueves y viernes de la semana pasada, participaron altos representantes políticos —como el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno—, expertos en la materia y empresas punteras.

La comunidad autónoma de moda todavía tiene un porcentaje de desempleo inaceptable. Es esa convivencia entre el auge de la región y sus retos vigentes la que se estudió profusamente en el evento: cómo lograr que todas esas compañías de Málaga reviertan positivamente en el todavía alto paro de la región. "El crecimiento en innovación es potente en Andalucía: hay que traer talento igual de fuerte", defendió el secretario general de Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Pablo Cortés.

"Solo con gente que supiera programar en Python, se podrían crear 5.000 puestos de trabajo al momento", afirmó por su parte el CEO de Grupo Premo, Ezequiel Navarro, que destacó que Málaga "probablemente sea uno de los sitios donde más se esté haciendo, porque tiene abiertos varios frentes": la atracción de universidades privadas, el impulso de la FP, las nuevas alternativas de formación o el foco emprendedor de la UMA.

- A mí personalmente me resultó especialmente interesante moderar esta mesa de debate con el responsable del centro de I+D de Vodafone, Jesús Amores; el director gerente de Promálaga, Francisco Salas; y la directora de ventas de sistemas en la nube de Oracle en Málaga, Sofia Schneider. Talento local, extranjeros y retornados: una receta a la que agarrarse; según sus conclusiones.

Si quieres un resumen hilado de los principales titulares del congreso, pulsa aquí.

Si quieres ver tooooodos los contenidos que creamos durante el foro, dale en cambio aquí.

- Otra confirmación de lo vigente del tema ha sido la celebración este jueves en Málaga de la jornada de gestión del talento (ojo, no es lo mismo que la mera atracción, sino el paso siguiente) Talent Managers, de la que EL ESPAÑOL de Málaga ha sido medio asociado. He echado la mañana allí y ha sido interesante.

3. Una incubadora en metaverso con más de 2 M de fondos europeos

El Ayuntamiento de Málaga ha logrado una subvención de 2.080.000 euros de fondos europeos para crear dentro del Polo Nacional de Contenidos Digitales, en la antigua Tabacalera, una incubadora de alta tecnología en metaverso. Deberá estar lista antes de que acabe 2023.

- El objetivo no es otro que "pasar al próximo nivel" el propio Polo, en palabras de la concejala de Innovación y Digitalización Urbana, Susana Carillo. Los proyectos albergados allí ya cuentan con un importante énfasis en la realidad virtual e inmersiva.

Todos los detalles sobre de dónde viene este proyecto, explicado por la propia concejala

Tres cositas más:

- Qué pasada de reportaje de Nuria Triguero en SUR sobre cómo empezaron a interesarse por la informática y la programación a través de maquinitas ochenteras los miembros de la generación dorada de la Málaga tecnológica. Directo para la lista de la pelusilla 2022. La reflexión de Bernardo Quintero: "Sin darnos cuenta entrenamos la resiliencia, el hábito de aprender de nuestros errores y embarcarnos en intentar cosas nuevas. Creo que hoy lo llaman emprendimiento e innovación".

- No hay que esperar hasta mayo para tener más J on the Beach, ¡bien! Este jueves celebran un evento sobre Open Source en el Camden Town Pub de La Malagueta, con Jorge Reyes como ponente principal, y puedes apuntarte aquí.

- Una ultimísima hora: Sogeti, parte del gigante de cloud Capgemini, acaba de iniciar oficialmente en la tarde de este jueves sus operaciones en el Málaga TechPark. Bienvenidos.

Hoy es una dia de celebracion para el #equipoSogeti, despues de varios meses de trabajo iniciamos oficialmente nuestras operaciones en #Malaga en @PTAMalaga el inicio de una nueva etapa para @SogetiSpain pic.twitter.com/y8U8R3pOQx — Jose Luis Anton (@jlantonsog) October 27, 2022

