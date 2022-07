Sobrevolando La Axarquía para evitar un apagón: "Hemos notado un descenso de las averías"

Cuando el helicóptero comienza a volar y no hay puertas, al principio conviene quizás no mirar demasiado hacia abajo. El aparato se eleva, por momentos en un eje diagonal, y puede ser una experiencia intensa para los principiantes. No lo es para el piloto ni para el equipo de revisión de redes de Endesa, que en estos días ha estado revisando sus casi 2.500 kilómetros de líneas de media y alta tensión en la provincia. EL ESPAÑOL de Málaga ha acompañado por el aire la operación para comprender cómo funciona la tecnología de la eléctrica para evitar problemas con la red... y cómo ha conseguido así reducir el número de averías.

Este verano, explican desde la compañía, se está produciendo un refuerzo en la revisión de las líneas de alta y media tensión para "prever cualquier imperfección o punto sensible que puedan tener estas instalaciones y actuar de manera preventiva". La inversión es de más de 750.000 euros para Andalucía; lo que se traduce en el uso de drones y helicópteros dotados con cámaras termográficas, tecnología LIDAR, vídeo en 4K y fotografía de alta calidad.

En un vuelo de unos 15 minutos, a unos 80 metros de altura desde el aeródromo de La Axarquía (Málaga), este periódico observó cómo el helicóptero de Endesa maniobraba con pericia a unos 10 o 15 metros sobre el suelo, con una distancia de seguridad de en torno a 5 o 6 m del cableado. A un ritmo de 50 kilómetros de línea por hora, aproximadamente, el aparato grabó la temperatura del recorrido y paró al detectar puntos calientes y otros hitos.

El responsable de alta tensión de Endesa en Andalucía y Extremadura, Jose María Díaz, explicó antes del vuelo que el helicóptero está dotado de "cámaras que van analizando la información de las líneas": "Si la línea tiene algún punto caliente, podemos anteponernos a una posible avería", señaló.

Ese calentamiento, explicó, adelanta que puedes llegar a tener un problema. En veranos con ola de calor, como este, hay más demanda y, por tanto, más intensidad de energía por las redes. No obstante, se está tratando de "un verano muy tranquilo en cuanto a calidad de suministro", indicó Díaz. Hasta la semana pasada, en la campaña de este año apenas habían detectado un par de puntos calientes de baja intensidad.

Según señalan desde la compañía, la zona de La Axarquía es "uno de los puntos en los que en verano se concentra más incremento de población y al que, por este motivo, Endesa dedica especial atención". Durante la jornada abierta a los medios de comunicación, el helicóptero sobrevoló 42 kilómetros de líneas de media tensión entre los términos municipales de Torrox y Nerja.

Se paró en hitos como las torres con transformadores, empalmes de conversión de aéreo a subterráneo o grapas de sujeción de cableado; realizando también fotografías de la temperatura de las estructuras, lo que servirá a los técnicos de la eléctrica para "establecer el estado de las instalaciones". Todo un pasado de revista veraniego.

El responsable de mantenimiento de la red, Jesús Zambrano, señaló que no había constancia de avería en puntos calientes de esa zona. "En los últimos años hemos incrementado el número de kilómetros inspeccionados por termografía y se ha notado un descenso de las averías", relató.

El propio Zambrano explicó in situ desde el helicóptero acompañante cómo trabajan: en el vehículo de Endesa, un operador de cámara de infrarrojos maneja con un mando la dirección y el zoom de la grabación. Además, no solo se analizan las anomalías que se puedan detectar en directo, sino que se realiza un proceso posteriormente para confirmar que no se dejó ningún punto caliente atrás.

La eléctrica cuenta con tecnología LIDAR (Light Detection and Ranging; en español, detección por luz y distancia), que combina tecnología GPS con sensores láser y permite tanto realizar mapas tridimensionales como cartografiar las líneas eléctricas. "Esta herramienta ofrece simultáneamente información tanto del relieve del terrno como de la vegetación que lo cubre, lo que resulta muy útil para crear mapas de alta resolución de las zonas boscosas y planificar las labores de limpieza forestal", cuenta desde la empresa.

"Además, los técnicos están utilizando de forma puntual drones en sus revisiones, una tecnología que se viene aplicando desde 2012 en Málaga y en toda Andalucía. Estos aparatos están equipados con cámaras de alta resolución que permiten captar imágenes de las líneas y son especialmente útiles para comprobar el estado de las infraestructuras en las zonas de difícil acceso sin necesidad de interrumpir el suministro", subrayan.

