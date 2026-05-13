Tahermo Dacia presenta “ADN”, un plan para reforzar su éxito

Las claves

Las claves Generado con IA Dacia ha presentado en Málaga su plan estratégico 'ADN' para consolidar su éxito en el mercado español. El plan ADN tiene como objetivos aumentar la cuota de mercado, mantener su modelo de negocio único y democratizar el acceso a nuevas tecnologías. Se anuncian nuevos modelos, incluidas motorizaciones híbridas y un SUV eléctrico del segmento A, con precios desde menos de 18.000 €. La marca destaca su amplia red de casi 500 puntos de venta en España y una garantía gratuita de 7 años para quienes realicen las revisiones en el concesionario oficial.

Los números de ventas de Dacia en nuestro país son de los mejores en Europa, pero siempre es mejor prepararse para nuevos retos, con el objetivo de asentar ese éxito. Para ello, la plana mayor de Dacia en España ha pasado por Tahermo, el concesionario de Málaga, con el objetivo de dar a conocer un plan estratégico denominado ADN, enfocado a consolidar su posición en el mercado nacional.

Rosa Molina, gerente de Tahermo fue la encargada de dar la bienvenida a los asistentes al acto, por el que pasó también Carlos Castilla, Director Comercial. Por parte de Dacia España tomó la palabra el director general en España, Laurent Sengenes, que desgranó los objetivos conseguidos por Dacia en un entorno altamente competitivo. Por su parte Markel de Zabaleta, jefe de prensa de la marca, explicó cómo se va a implantar ese plan estratégico.

Tres son los objetivos del plan. En primer lugar, aumentar la cuota de mercado seguido por el mantenimiento de su modelo de negocio único y, finalmente, democratizar el acceso a las nuevas tecnologías de los vehículos.

Para llevar a cabo esos objetivos uno de los pilares será la llegada de modelos inéditos con nuevos motores, incluyendo nuevas motorizaciones híbridas. Los segmentos con tamaños más pequeños han sido el campo de batalla tradicional de la marca, aunque con la llegada del Bigster se han adentrado en el segmento C con notables éxitos de ventas.

Laurent Sengenes, Director General Dacia España.

También se espera la llegada de un SUV eléctrico del segmento más pequeño, el A, fabricado en Europa y que partirá de un precio algo menor de 18.000 €. Adicionalmente, el nuevo motor hybrid 155 permitirá al coche moverse con tres tipos de combustible: gasolina, electricidad y GLP, y alcanzar una autonomía cercana a 1600 kilómetros.

Otro de los valores de la marca es su extensísima red nacional de puntos de venta ,casi 500, que facilita el contacto comercial y técnico a la totalidad del territorio español.

Dacia Sandero, el coche más vendido de España.

El área de posventa es uno de los grandes activos de Dacia, con unos almacenes repartidos por toda la geografía que garantizan entregas diarias de recambios. Además, Dacia Zen es la garantía gratuita de 7 años que tiene como único requisito que las revisiones se pasen en el punto de venta oficial.

En definitiva, para mejorar lo que ya es bueno hay que seguir fomentando estrategias que asienten el éxito presente y el futuro.