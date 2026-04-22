Málaga, la provincia de las dos ruedas: el parque de motos se dispara un 38% y roza las 321.000 unidades

En 2025 se registraron 39.248 matriculaciones de coches y 131.733 cambios de titularidad, reflejando un mercado de vehículos nuevos y de ocasión muy activo.

El parque móvil total de Málaga supera los 1,39 millones de vehículos, situándola en el sexto puesto nacional y por encima de Madrid y Barcelona en tasa por habitante.

Las motocicletas de cilindrada media-baja (76-125 cm³) son las más populares y han crecido un 42% desde 2019, sumando 115.817 unidades.

Málaga lidera el crecimiento de motos en Andalucía con un aumento del 37,7% en seis años y un parque de casi 321.000 motos y ciclomotores.

La provincia de Málaga se ha consolidado como el motor indiscutible de la movilidad sobre dos ruedas en el sur de España.

Según los datos definitivos del Anuario Estadístico General 2025 de la DGT, la provincia no solo lidera el crecimiento en el último sexenio, sino que ya supera ampliamente a Sevilla en volumen de motocicletas y dinamismo de mercado.

En el año 2019, Málaga registraba un parque total de 167.577 motocicletas. Al cierre de 2025, la cifra ha escalado hasta los 230.794 vehículos.

Este incremento del 37,7% en el censo total sitúa a la provincia como la líder absoluta de Andalucía, con un ritmo de matriculaciones que en el último año alcanzó las 15.301 unidades nuevas (un 40,2% más que en 2019), superando con creces a Sevilla (8.042) y Cádiz (11.920).

Si sumamos los 88.625 ciclomotores que aún resisten en el censo provincial, Málaga cuenta con un parque de más de 319.400 vehículos de dos ruedas.

El análisis revela una clara preferencia por la versatilidad urbana: las motocicletas de cilindrada media-baja (76-125 cm³) son las más numerosas y las que más han crecido, alcanzando las 115.817 unidades registradas (un 42% más que en 2019).

La radiografía del parque motorizado

Más allá del fenómeno de las dos ruedas, el parque motorizado de Málaga ha mostrado una solidez notable.

El censo total de turismos ha pasado de los 851.683 que había en 2019 a 938.048 vehículos al cierre de 2025, un crecimiento del 10,1%.

Este avance se apoya en un mercado de vehículos nuevos que ha ganado pulso, registrando 39.248 matriculaciones de coches sólo en el último año. Son un 26% más que antes de la pandemia.

En cuanto al transporte de mercancías y servicios, la provincia presenta una flota muy diversificada que refleja la intensa actividad logística de la Costa del Sol.

El parque de furgonetas alcanza ya las 105.216 unidades, mientras que los camiones suman 84.306. Por su parte, el sector del transporte colectivo cuenta actualmente con un censo de 2.035 autobuses.

Málaga en el ranking nacional: alta densidad móvil

Si comparamos la foto global, Málaga ha consolidado un parque móvil total de 1.396.623 vehículos en 2025. Esta cifra supone un salto relevante frente a los 1,28 millones de vehículos registrados en 2019, elevando la densidad de motorización a 780 vehículos por cada 1.000 habitantes.

Este volumen sitúa a la provincia en el sexto puesto del ranking nacional por tamaño de flota, con una tasa de vehículos por habitante superior a la de Madrid (772) y muy por encima de Barcelona (629).

Este volumen de flota genera una presión administrativa constante. Málaga no solo destaca por la compra de vehículos nuevos, sino que su mercado de ocasión es el más activo de la región.

En 2025, se realizaron 131.733 cambios de titularidad en la provincia, de los cuales 22.594 correspondieron exclusivamente a motocicletas, superando los registros de cualquier otra provincia andaluza.

Finalmente, para mantener este engranaje en marcha, la actividad en las autoescuelas es frenética: un total de 39.526 personas obtuvieron o renovaron su permiso de conducir en la provincia durante el último ejercicio.