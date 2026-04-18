Ignacio Cabezas, líder del nacional de Montaña

Las claves

Las claves Generado con IA Ignacio Cabezas ganó la primera prueba del Campeonato de España de Montaña 2026 en Estepona y se coloca líder provisional del nacional. La competición se disputó bajo condiciones meteorológicas adversas y con una nueva capa de asfalto, lo que aumentó la dificultad para los pilotos. El malagueño José Miguel Pérez ganó la Copa Car Cross del campeonato de Andalucía, y Christian Broberg fue segundo en la clasificación andaluza tras solucionar problemas técnicos. El podio absoluto fue para los pilotos de monoplazas: Jordi Vilardell, Joseba Iraola y Abraham Vázquez ocuparon las tres primeras posiciones.

Estepona ha disfrutado de nuevo de una prueba del Campeonato de España de Montaña, la primera del calendario nacional 2026, con 113 pilotos inscritos, muchos de los cuales también participaban en la clasificación para el campeonato de Andalucía. La carrera ha estado organizada por RS Sport, con Rafa Arjona al frente de un experimentado equipo.

La presentación de los pilotos del viernes se celebró en el centro de la localidad, aunque la lluvia intermitente deslució un evento que contó con numeroso público. Esa misma lluvia iba a ser el origen de algunos inconvenientes durante la prueba el sábado y el domingo que, no obstante, no deslucieron el espectáculo deportivo que estaba por llegar.

En una prueba de subida en cuesta o montaña se trata de ser lo más rápido posible en una carretera con un desnivel en subida importante y un recorrido de ocho kilómetros, el más largo de las que se celebran en España.

Christian Broberg con su Wolf GB08 Carmen Cruz

Esa longitud es una de las mayores dificultades de los pilotos, por lo complicado que resulta memorizar cada una de las curvas, con el objetivo de ser rápidos y perder el menor tiempo posible. Además, otro problema añadido para los pilotos era la nueva capa de asfalto que tenía la carretera, que originaba un cambio de las referencias de frenada y velocidad de paso por curva de otros años. Así que el reto en cuanto a pilotaje era mayúsculo.

El formato de la carrera es simple: una manga de entrenamiento y dos de carrera por cada día, sábado y domingo. La suma de las dos mejores mangas de carrera, de las cuatro totales, sería el tiempo para la clasificación final. Así que, aunque había cuatro tiempos para escoger, todo se complicó el sábado cuando una de las mangas no se pudo celebrar, debido a muchos incidentes que retrasaron el horario programado hasta que se hizo de noche.

El indiscutible protagonista en la categoría de turismos fue el malagueño Ignacio Cabezas que, incluso siendo penalizado por rozar un cono en una chicane, se alzó con la victoria en el campeonato de España, por delante del multicampéon Humberto Jenssens. Una victoria que sirvió para compensar el fuerte accidente que tuvo el año pasado en esta misma prueba con el Porsche 911 que acababa de estrenar y con el que este año se ha proclamado vencedor, permitiéndole situarse como líder provisional del campeonato de España.

Salvador Tineo con su Mitsubishi Evo 9

Además, Cabezas va a participar en el campeonato europeo de la especialidad acudiendo en dos semanas a la prueba de Austria, una de las más reconocidas del calendario.

Cabezas fue el único malagueño que subió al podio del nacional, pero había muchos más pilotos de nuestra provincia que fueron protagonistas en la clasificación del campeonato de Andalucía. Entre ellos, José Miguel Pérez, de Álora, ganador de la Copa Car Cross, que tuvo una destacada actuación con su vehículo MV Racing, rodando fino y espectacular.

El piloto marbellí Christian Broberg no se libró de problemas técnicos el sábado, no pudiendo hacer ninguna manga a bordo de su impresionante Wolf GB08. Ya solucionados los problemas para la jornada del domingo, pudo acabar en la segunda posición del campeonato de Andalucía, aunque no le permitió optar al podio del nacional, que tenía a tiro de piedra.

José Miguel Pérez con MV Racing Carmen Cruz

Otro piloto malagueño, de Benahavís, volvía a esta prueba con un Mitsubishi EVO 9 alquilado. Como de costumbre, Salvador Tineo demostró su capacidad para conducir de manera espectacular y efectiva, con un vehículo que no era el más rápido pero que le permitió llevarse los mayores aplausos por su actuación.

El podio absoluto de la prueba fue para los pilotos de la categoría de monoplazas, los vehículos con mejor relación peso-potencia, con el barcelonés Jordi Vilardell en primer lugar, seguido del vizcaíno Joseba Iraola y del orensano Abraham Vázquez.