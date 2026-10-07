Málaga se afianza como tercera potencia de la aceituna de mesa en Andalucía con una producción de 63.373 toneladas

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LO ESENCIAL Las claves Málaga prevé recoger 63.373 toneladas de aceituna de mesa, consolidándose como tercera provincia productora de Andalucía. Sevilla liderará la campaña con 320.000 toneladas, seguida de Córdoba con 70.066; Málaga queda a menos de 7.000 toneladas del segundo puesto. Andalucía estima una producción total de 466.037 toneladas, un 9% más que en la campaña anterior; Málaga aportará el 13,6%. La Hojiblanca concentrará el 60% de la producción andaluza, en una campaña favorecida por las lluvias pero limitada por temperaturas elevadas.

La producción de aceituna de mesa de Andalucía se divide en tres provincias y Málaga es una de ellas. En concreto, según el aforo del olivar de la Junta de Andalucía, se calcula que en la provincia se recogerán en esta próxima campaña más de 63.000 toneladas.

La cifra la sitúa en el tercer puesto de la comunidad, lejos de la hegemonía sevillana pero pisándole los talones a Córdoba, de la que la separan menos de 7.000 toneladas.

Entre las tres suman más del 97% de la producción andaluza de este producto. Este peso que Málaga tiene en la aceituna de mesa, no lo tiene en el aceite, donde el protagonismo se lo lleva Jaén.

Los datos los dio a conocer hace unos días el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en Mengíbar (Jaén).

"Sevilla sigue siendo la principal provincia productora con una estimación de 320.000 toneladas de aceituna de mesa; seguida de Córdoba con 70.066 toneladas y de Málaga con una estimación de 63.373 toneladas", explicó.

El conjunto de Andalucía obtendrá esta campaña 466.037 toneladas de aceituna de mesa, según el aforo. Son un 9% más que en la campaña anterior y un 7,2% por encima de la media de las últimas campañas.

Málaga aportará alrededor del 13,6% de ese total, es decir, aproximadamente una de cada siete aceitunas de mesa que se recojan en la comunidad.

La distancia con Sevilla sigue siendo enorme, ya que la provincia hispalense producirá unas cinco veces más que Málaga. La pelea por el segundo puesto, en cambio, está mucho más ajustada.

Por variedades, la Hojiblanca vuelve a dominar en Andalucía con el 60% de la producción, seguida de la manzanilla (31%) y la gordal (5%), según los datos de la Consejería.

Un año lluvioso, pero caluroso

Según explicó el consejero, la campaña viene marcada por un invierno muy lluvioso que ha favorecido el desarrollo del cultivo. Las temperaturas, muy por encima de las medias habituales, han limitado en cambio el potencial productivo.

Con esas condiciones, el aforo dibuja una campaña de producción media-alta en el conjunto del olivar andaluz. La previsión de aceite de oliva asciende a 1.261.200 toneladas, un 23,9% más que en la campaña anterior y un 44% por encima de la media de las cinco últimas.