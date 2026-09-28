Pablo López, CEO de Silbon, y el interior de una de las tiendas. EE

La duda que el CEO de Silbon plantea en sus redes sobre abrir una mega tienda en Málaga: "El corazón me dice sí"

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Las claves Generado con IA El CEO de Silbon, Pablo López, plantea abrir una megatienda de 1.000 metros cuadrados en la Alameda de Colón, Málaga. López ha consultado a sus seguidores en Linkedin sobre la viabilidad del proyecto, recibiendo opiniones de expertos y empresarios. Málaga es la tercera ciudad con mayor volumen de ventas para Silbon, lo que motiva a buscar un local más grande y representativo. El feedback recibido es mayoritariamente positivo, aunque la decisión final dependerá de un análisis económico detallado.

Pablo López es el fundador y CEO de Silbon, la marca de moda cordobesa que está arrasando en España en un perfil medio-alto.

López es muy activo en redes sociales como Linkedin, donde explica de una forma muy amena e interesante los proyectos de Silbon y del sector de la moda en general e interactúa con sus seguidores, a los que muchas veces pide consejo.

Este pasado fin de semana ha contado algo que le lleva rondando la cabeza un tiempo y en el que tiene puestas muchas ilusiones, pero en lo que ha pedido el comodín del público para ver si puede ser una buena iniciativa o tirar tiempo y dinero a la basura.

El CEO de Silbon señalaba que Málaga es la tercera ciudad con mayor volumen de ventas y analizaba la opción de abrir una megatienda de 1.000 metros cuadrados en un local en la Alameda de Colón en la capital.

López es un libro abierto y explicaba los pros y los contras que, en principio, veía a la operación, sobre todo desde el punto de vista económico ya que no es una opción barata.

Preguntó en Linkedin a sus seguidores qué opinaban y, pese a ser domingo y en apenas unas horas, recibió multitud de comentarios. Entre ellos, por ejemplo, consejos del CEO de Primor o de expertos en consultoría inmobiliaria.

Unos les decían que sí, que ese local tiene mucha visibilidad, está junto a la Alameda Principal, cerca de El Corte Inglés, que es de fácil acceso en metro, coche o motocicleta y que podría ser un éxito.

Otros eran más cautos y veían más lagunas para una tienda de retail en esa zona, donde predominan los bares y restaurantes y no es paso habitual para ir de compras.

López incluso colgó una infografía con el logo de Silbon en ese edificio. Ese primer mensaje lo ha borrado, pero sí ha mantenido uno que publicó ayer domingo dándole las gracias a todos por sus comentarios y explicando que había ganado el Sí.

"Ahora nos toca trabajar internamente, valorar todo con el máximo nivel de detalle, y decidir si nos lanzamos o no, aunque cuando el corazón me dice SÍ con tanta claridad, más el feedback recibido, ojalá solo sea cuestión de tiempo ver brillar las raquetas en ese edificio", escribió.

Tendrán que hacer cuentas, ver si realmente les merece la pena esa ubicación o no y plantear esa megatienda en ese local o buscar otros lugares.

En cualquier caso, el CEO de Silbon sí tiene claro que la tienda situada junto a calle Larios se les ha quedado pequeña y que quiere algo con más presencia en Málaga capital que sea una tienda referente con toda su oferta.

Seguramente López nos sacará de dudas en próximos post.