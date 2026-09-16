Grupo MAS invertirá 10 millones en transformar 20 supermercados en Málaga y hará un centro logístico

Un momento de la inauguración del Cash Fresh en Málaga capital. Grupo MAS

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Las claves Generado con IA Grupo MAS invertirá 10 millones de euros en transformar 20 supermercados en Málaga capital tras la compra de la cadena Maskom. La integración de Maskom eleva a 75 el número de supermercados de Grupo MAS en Málaga, sumando cerca de 1.500 empleados en la provincia. El grupo planea construir un nuevo centro logístico en Málaga para mejorar el abastecimiento de sus establecimientos. Grupo MAS apuesta por la sostenibilidad y la oferta de más de 50 platos preparados en sus supermercados, bajo la marca La Cocina de la Abuela Faustina.

En enero de este año saltó la noticia. El grupo sevillano de supermercados MAS compraba la cadena malagueña Maskom.

La firma creada por Sergio Cuberos se integraba así en una de las empresas de distribución más importantes de Andalucía con 200 supermercados, 4.600 empleados y una facturación anual de 740 millones de euros.

Ahora toca la fase de inserción, es decir, convertir los súper de Maskom en los de Grupo MAS, cuyas enseñas son Supermercados MAS, Mas&Go y Cash Fresh.

El primer paso ha sido la transformación de un supermercado en la calle Ayala en Málaga capital, que pasa a ser Cash Fresh. El local ha sido inaugurado por el consejero delegado de Grupo MAS, Jerónimo Martín Rodríguez, y por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

No será el último. La cadena ha anunciado que invertirá 10 millones de euros en reformar y transformar un total de 20 supermercados en Málaga capital.

El grupo MAS, fundado en 1973 en Sevilla por los hermanos Martín, posee ahora en Málaga 75 supermercados y casi 1.500 trabajadores con la integración de Maskom.

"Tenemos la ambición de duplicar nuestro tamaño en Andalucía Oriental, generando empleo, trabajando de la mano de los proveedores andaluces y reinvirtiendo el 100% de los beneficios para seguir creciendo en nuestra tierra”, asegura Jerónimo Martín. El reto es alcanzar los 150 supermercados en esta zona.

Para conseguirlo, un paso fundamental es tener una plataforma logística que permita abastecer a los nuevos establecimientos con más rapidez.

En este sentido, la cadena destaca que hará un nuevo centro logístico en Málaga. Grupo MAS ya cuenta con un centro logístico en Guillena (Sevilla) con 46.000 metros cuadrados.

Un momento de la inauguración. Grupo MAS

Platos preparados y ecoeficiencia

Los supermercados están cambiando. Todas las cadenas están incorporando, por ejemplo, los platos preparados y adaptando sus instalaciones.

Grupo MAS va, lógicamente, también en esa línea. Lo llaman La Cocina de la Abuela Faustina y ofrece más de 50 platos preparados.

Otro aspecto importante es la sostenibilidad. Están haciendo tiendas ecoeficientes en los equipamientos de frío o la iluminación.