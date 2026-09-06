Así es la producción de energía eléctrica en Málaga: la renovable se duplica en una década

La provincia destaca también en biogás, biomasa, hidrógeno verde y almacenamiento energético, consolidando su liderazgo en tecnologías limpias y redes inteligentes.

La energía solar fotovoltaica ha experimentado el mayor crecimiento, con 853,1 MW instalados y más de 32.700 instalaciones de autoconsumo conectadas a la red.

Málaga es la segunda provincia andaluza en potencia eólica, con 24 parques activos que suman 645,4 MW y el 17,4% de la capacidad autonómica.

La potencia de generación eléctrica renovable en Málaga se ha duplicado en una década, alcanzando los 1.646,8 MW, el 9,5% del total andaluz.

Málaga está creciendo más rápida que su capacidad energética y eso está provocando retrasos en proyectos. Sin embargo, también es cierto que Málaga ha experimento un auge energético en los últimos años sin precedentes, especialmente, en la generación limpia.

¿Qué energía eléctrica se genera en Málaga y dónde? Es la pregunta que nos hemos hecho en EL ESPAÑOL de Málaga.

La generación eléctrica renovable ya alcanza los 1.646,8 MW. Es el doble que hace una década y equivale al 9,5% del total de Andalucía.

Así se desprende del informe de Infraestructuras Energéticas actualizado a diciembre de 2025 elaborado por la Junta de Andalucía.

El sector eólico se mantiene como una de las grandes fortalezas del territorio. Málaga es la segunda provincia andaluza en potencia eólica, aportando el 17,4% del total autonómico con 24 parques eólicos activos que suman 645,4 MW.

Este liderazgo cuenta con un fuerte arraigo histórico ya que el término municipal de Ardales acoge el parque eólico de La Cámara, la primera instalación experimental de esta tecnología en la historia de Andalucía.

Por otra parte, la accidentada orografía malagueña ha facilitado un notable desarrollo de la energía hidráulica. La provincia dispone de 11 centrales hidroeléctricas operativas que generan 123,7 MW, representando el 19,3% de la potencia instalada de esta tecnología en el ámbito regional.

La energía solar fotovoltaica se ha coronado como la tecnología de mayor crecimiento, alcanzando los 853,1 MW de potencia instalada, una cifra que aglutina tanto plantas comerciales como sistemas aislados y de autoconsumo.

El dato más revelador de este cambio social es la implicación directa de los ciudadanos y el tejido empresarial. Málaga finalizó 2025 con más de 32.700 instalaciones de autoconsumo conectadas a la red, las cuales aportan por sí solas 285,6 MW.

La provincia no solo crece en generación eléctrica tradicional, sino que también despunta en los vectores energéticos del futuro.

En hidrógeno verde, Málaga se posiciona estratégicamente al albergar dos de las ocho plantas de producción de hidrógeno verde actualmente ejecutadas en Andalucía. Los proyectos son de Icarialand y están en Cuevas Bajas y Antequera.

En el caso del biogás, la provincia cuenta con la primera planta de biogás a partir de purines de toda la comunidad, situada en Campillos (0,3 MW), además de instalaciones de gas de vertedero en Antequera y Málaga capital, sumando 7,4 MW de potencia eléctrica generada con biogás (el 20% de Andalucía).

En su vertiente térmica, Málaga acapara el 41,2% de las plantas de biogás térmico andaluzas con 7 instalaciones activas, entre las que destacan la caldera de autoconsumo de la fábrica de cervezas San Miguel en la capital y cinco estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) que aprovechan estos gases renovables en el propio proceso de depuración.

La generación de calor limpio mediante recursos locales es otro de los pilares.

Málaga destaca a nivel nacional en energía solar térmica, con una superficie total de captadores que a finales de 2024 se situaba en 209.460 m², un 19,2% del total de Andalucía. Estos captadores térmicos abastecen de calefacción y agua caliente a infraestructuras clave como el hospital de Antequera o establecimientos hoteleros en Ojén.

Adicionalmente, en lo que respecta a la biomasa térmica, la provincia cuenta con más de 2.400 instalaciones activas que suman una potencia térmica de 148,4 MW.

En 2024, el consumo de biomasa y biogás térmico en Málaga ascendió a 42,4 ktep (el 9,7% del total de la región), un recurso altamente competitivo que se nutre principalmente de los subproductos de la industria oleícola.

Para absorber toda esta generación renovable, Málaga posee infraestructuras eléctricas vertebrales de transporte y distribución, representando el 11% de la red andaluza de 400 kV y el 18% de la de 220 kV.

Sobresale la subestación Tajo de la Encantada 400/220 kV como el gran nodo conector con las provincias de Cádiz, Córdoba y Granada.

El gran baluarte de la estabilidad del sistema es la central hidráulica de bombeo de Tajo de la Encantada, que cuenta con una potencia de 360 MW. Al consumir electricidad para bombear agua en horas de baja demanda y turbinarla cuando el sistema requiere electricidad, actúa como el regulador por excelencia de la red.

A esta infraestructura de almacenamiento se suma una planta piloto basada en tecnología electroquímica con baterías de 0,6 MW en Casabermeja y el continuo avance del proyecto de red inteligente Smart City en Málaga capital.

Pese al desarrollo verde, el sistema sigue apoyándose en infraestructuras de respaldo tradicionales para garantizar el suministro.

En Campanillas se ubica una central térmica de ciclo combinado a gas natural con 416 MW de potencia, complementada por 50,4 MW generados a través de 7 instalaciones de cogeneración de gas natural.

Por otra parte, la red de distribución de gas natural en la provincia discurre por 1.438 kilómetros y posibilita el suministro a 22 municipios, concentrando al 88% de la población malagueña.