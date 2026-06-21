Entró en vigor: el trabajador tiene derecho a cambiar su jornada laboral para el cuidado de hijos menores de 12 años

Las claves

Las claves Generado con IA Los trabajadores con hijos menores de 12 años pueden solicitar cambios en su jornada laboral para facilitar el cuidado familiar. La normativa permite ajustar horario, distribución de jornada, organización del tiempo o modalidad de trabajo, incluyendo el teletrabajo. La empresa debe negociar de buena fe y responder en un plazo de 30 días, pudiendo aceptar, proponer alternativas o denegar la solicitud con justificación. Si no hay acuerdo, el trabajador puede acudir a los juzgados, que valorarán la proporcionalidad y las circunstancias del caso.

La conciliación de la vida profesional y familiar cuenta con una protección cada vez mayor tanto en la legislación como en la jurisprudencia española. Entre otras medidas, los empleados con hijos menores de 12 años tienen la posibilidad de solicitar modificaciones en sus condiciones de trabajo con el fin de atender mejor sus obligaciones familiares, debiendo la empresa valorar y negociar dichas solicitudes.

Este derecho está recogido en el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, cuya regulación se vio reforzada tras la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019. La normativa permite a las personas trabajadoras pedir ajustes en aspectos como el horario, la distribución de la jornada, la organización del tiempo de trabajo o incluso la forma de prestar sus servicios, incluyendo opciones de trabajo a distancia cuando resulten viables.

Este mecanismo convive con otra herramienta ya consolidada, como es la reducción de jornada por guarda legal, regulada en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

Esta opción permite a madres y padres reducir su jornada laboral para cuidar de hijos menores de 12 años, con la correspondiente disminución proporcional del salario. La diferencia principal es que la adaptación de jornada permite reorganizar el tiempo de trabajo sin necesidad de renunciar a horas ni a sueldo, siempre que la medida solicitada resulte razonable y viable.

Las posibilidades de adaptación son amplias y dependen de cada caso concreto. Un trabajador puede solicitar modificar la hora de entrada o salida, concentrar la jornada en determinadas franjas, pasar de jornada partida a continua o fijar turnos estables. También es posible plantear fórmulas de teletrabajo parcial, como trabajar desde casa algunos días a la semana o en horarios específicos que faciliten el cuidado del menor.

No obstante, este derecho no implica que la empresa deba aceptar automáticamente cualquier solicitud. La normativa establece la obligación de negociar de buena fe y de responder en un plazo breve, habitualmente de 30 días.

Durante este proceso, la empresa puede aceptar la propuesta, plantear alternativas o denegarla, pero en este último caso debe justificar su decisión con razones organizativas, productivas o técnicas. La clave está en encontrar un equilibrio entre las necesidades del trabajador y el funcionamiento de la empresa.

Cuando no hay acuerdo, el trabajador puede acudir a los juzgados de lo social. En estos casos, el juez analiza la proporcionalidad de la medida, las razones de la empresa y las circunstancias concretas del puesto de trabajo. La resolución puede reconocer la adaptación solicitada, establecer una alternativa o, en algunos supuestos, conceder una indemnización si se demuestra un perjuicio derivado de una negativa injustificada.