Los empresarios advierten del peligro de "bloqueo" en Málaga por la movilidad o la vivienda: "Falta planificación de futuro"

Las claves

Las claves Generado con IA Los empresarios malagueños advierten del riesgo de bloqueo en la provincia por la falta de infraestructuras y vivienda. La CEM señala la saturación de carreteras, el límite operativo del aeropuerto y la falta de planificación como principales problemas. La escasez de vivienda es vista como un reto económico y social que afecta la atracción de talento y el desarrollo empresarial. Pese a estos retos, Málaga lidera la creación de empresas en Andalucía y mantiene un crecimiento del PIB del 3,7%.

Nadie podrá decir que los empresarios malagueños no advierten del riesgo de bloqueo que sufre la provincia de Málaga por la falta de nuevas infraestructuras o de viviendas.

Este jueves la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha presentado su informe anual y su presidente, Javier González de Lara, ha vuelto a ser muy crítico con la situación actual.

"Las carreteras están saturadas, especialmente la Ronda Este; el tren litoral es un miserere eterno; no está garantizada la política hidrológica; y el aeropuerto está rozando su límite operativo. Si nos hablan de 2032, Málaga corre el riesgo de bloquearse en su crecimiento", ha señalado.

"Echamos en falta planificación de futuro, como ocurrió hace 18 años en Málaga, cuando se inauguraron grandes infraestructuras en nuestra provincia. Hay una relación causa-efecto entre infraestructura, desarrollo y crecimiento. Si no hay infraestructura, si no hay un modelo de inversión a medio-largo plazo, las provincias, los territorios se bloquean y, sobre todo, se ralentizan en su crecimiento", ha añadido el presidente de la patronal malagueña y andaluza.

Faltan infraestructuras y falta vivienda, lo que también estrangula ese crecimiento. La CEM apunta en su informe que la vivienda "se ha convertido ya en un reto económico y social de primer orden, con impacto directo sobre la atracción de talento, el desarrollo empresarial, la movilidad laboral y la cohesión territorial".

En este aspecto, reclaman aumentar la oferta, agilizar procedimientos urbanísticos para impulsar la construcción, generar seguridad jurídica e incentivar la colaboración público-privada.

Generosos con Málaga

González de Lara ha exigido a las administraciones "que sean generosas con una provincia generosa como es Málaga".

En este sentido, ha detallado que "Málaga es generosa en lo que aporta, no solo en su capacidad contributiva sino también en la generación de empleo".

"Estamos hablando de que en dos años se han generado 50.000 empleos más, 50.000 cotizantes. No hay ninguna provincia en España que supere a Málaga, salvo Madrid y Barcelona. Málaga es generosa: crea empleo, crea actividad. ¿Vamos a ser capaces de aguantar ese ritmo de crecimiento? Planteamos nuestras dudas.", ha recalcado.

Un momento de la presentación del informe.

Buenos datos

El informe socioeconómico de la CEM elaborado junto a Unicaja resalta que la economía malagueña sigue pujante, con un crecimiento del PIB del 3,7%. Una ratio por encima de la media andaluza, española y europea.

Málaga volvió a encabezar además en 2025 la creación de empresas en Andalucía. Durante el pasado ejercicio se constituyeron 8.012 nuevas sociedades mercantiles en la provincia, lo que supone que prácticamente cuatro de cada diez empresas creadas en Andalucía nacieron en Málaga.

Con estos datos, Málaga se mantiene como la tercera provincia española con mayor creación de empresas, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Una tendencia que se mantiene al inicio del presente año, alcanzando en marzo de 2026 un hito histórico al superar las 60.000 empresas de alta en la Seguridad Social.

Este dinamismo empresarial tiene también un reflejo directo en la contribución fiscal de la provincia. Málaga continúa siendo la que más aporta a las arcas tributarias andaluzas, con el 31,5% de la recaudación de los tributos regionales, y se mantiene como la séptima provincia española en recaudación de impuestos estatales (Impuesto de Sociedades e IVA).