Ya es oficial: el Gobierno aprueba una ayuda extra de 100 euros en el Ingreso Mínimo Vital por cada hijo de la familia

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado una subida del 11,4% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para 2026, equiparándolo a las pensiones no contributivas. Se mantiene el complemento de ayuda para la infancia, con hasta 115 euros mensuales adicionales por cada hijo menor de tres años, y diferentes cuantías según la edad. El IMV está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica y la cuantía depende de la diferencia entre la renta garantizada y los ingresos reales del hogar. En Málaga, 36.247 hogares reciben el IMV, siendo la mayoría de los titulares mujeres, y más de 24.000 familias también perciben el complemento de ayuda para la infancia.

El Gobierno ha aprobado para 2026 una subida del 11,4% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en línea con la revalorización aplicada a las pensiones no contributivas. La medida mantiene además el complemento de ayuda para la infancia, que añade una cuantía adicional por cada menor a cargo.

Con este aumento, la prestación gana peso como herramienta de protección frente a la inflación y el incremento del coste de la vida. Así, la renta garantizada para una persona sola se sitúa alrededor de los 733,9 euros mensuales.

En el caso de una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores, la cuantía puede alcanzar los 1.776,08 euros al mes.

El Ingreso Mínimo Vital está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica, que se determina teniendo en cuenta los ingresos, el patrimonio neto y determinados activos de todos los miembros de la unidad familiar.

La ayuda se calcula como la diferencia entre la renta garantizada establecida por ley y los ingresos reales del hogar, siempre que el resultado sea de al menos 10 euros mensuales.

Entre las condiciones generales, se mantiene la obligación de residir legalmente en España durante al menos el último año, aunque existen excepciones para menores incorporados recientemente a la unidad familiar, así como para víctimas de trata o violencia de género. También se exige que la unidad de convivencia esté constituida desde, al menos, seis meses.

El complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) continúa en 2026 como un apoyo adicional mensual por cada menor de edad. Según la Seguridad Social, las cuantías se mantienen sin cambios y se dividen en tres tramos: 115 euros al mes para menores de tres años; 80,50 euros para los que tienen entre tres y seis años; y 57,50 euros mensuales para los mayores de seis y menores de 18 años.

Estas cantidades se suman al IMV, aunque también pueden concederse a familias con ingresos bajos que no reciben la prestación principal, siempre que cumplan los límites de renta y patrimonio establecidos.

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, en el apartado específico del Ingreso Mínimo Vital, o mediante los canales habituales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el caso del complemento infantil, puede reconocerse junto con la solicitud del IMV o mediante un trámite independiente para hogares con rentas bajas que cumplan los requisitos establecidos.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegó durante el mes de marzo a 36.247 hogares en Málaga, en los que residen un total de 106.230 personas. Así lo refleja la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que también señala que la cuantía media percibida por vivienda se situó en 571,74 euros.

Del total de expedientes activos en la provincia, la mayoría de titulares son mujeres. En concreto, el 73,3% corresponde a 26.569beneficiarias, frente a 9.678 hombres que también reciben esta prestación. Además, 24.138 hogares malagueños percibieron el complemento de ayuda para la infancia.