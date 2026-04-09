Unicaja irradia optimismo pese a la incertidumbre: espera ganar 300 millones más de lo previsto en tres años

Un momento de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Unicaja celebrada este jueves en Málaga.

Las claves nuevo Generado con IA Unicaja prevé aumentar sus beneficios en 300 millones de euros sobre lo inicialmente estimado para el periodo 2025-2027, alcanzando los 1.900 millones de euros. El banco logró en 2025 un beneficio récord de 632 millones de euros y espera mantener la tendencia de crecimiento en los próximos años. Unicaja ha elevado el pay-out al 70% y planea mantenerlo estable, complementando con una remuneración adicional que podría llevar la retribución total al 95% del beneficio neto. La entidad prevé que el margen de intereses supere los 1.500 millones de euros tanto en 2026 como en 2027, mejorando los objetivos iniciales.

Unicaja irradia optimismo pese a la gran incertidumbre política, económica o social que hay en el mundo. De hecho, prevé ganar bastante más dinero en los próximos años de lo que inicialmente esperaba.

Así lo ha asegurado este jueves su CEO, Isidro Rubiales, en la celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas que ha tenido lugar en Málaga.

El banco malagueño se había marcado en su plan trianual el reto de ganar 1.600 millones de euros entre 2025 y 2027, a razón de algo más de 500 millones de euros cada año. Eso supondría un 40% más que en el plan anterior.

En 2025 obtuvo un beneficio neto de 632 millones de euros, una cantidad que Rubiales ha recordado que es "histórica".

Los directivos de Unicaja creen además que esa tendencia alcista va a repetirse. "La buena evolución del negocio y la mejora de la rentabilidad nos permite elevar los resultados esperados en 300 millones de euros, un 19% más en términos acumulados, hasta alcanzar los 1.900 millones de euros, lo que supone un 70% más que el obtenido entre 2022 y 2024", ha dicho el CEO.

Por tanto, de cumplirse estas previsiones, Unicaja ganará cerca de 2.000 millones de euros en solo tres años. "Dicha mejora se sustenta en un aumento del margen de intereses, que esperamos supere, tanto en 2026 como en 2027, los 1.500 millones de euros, frente a los 1.400 millones de euros iniciales", ha añadido Rubiales.

Pago a accionistas

Si las cosas van bien, los accionistas quieren su parte y Unicaja está en esa labor. Ha incrementado el pay out hasta el 70% y, según el CEO, "nuestra intención es mantenerlo en este nivel de manera recurrente a futuro".

Vista de los asistentes a la junta de accionistas de Unicaja.

Rubiales ha subrayado además que "tanto en 2026 como en 2027, queremos complementar ese pago de dividendo en efectivo con una remuneración adicional, estimada en torno al 25% del resultado neto consolidado de ambos ejercicios, que, dependiendo de las circunstancias, podría realizarse, bien mediante la distribución de un dividendo adicional en efectivo o bien mediante recompra de acciones, previa obtención de las autorizaciones correspondientes en este caso, alcanzando por tanto una remuneración del 95%".

Esta estrategia, ha señalado Rubiales, "permitirá remunerar a nuestros accionistas con más del 85% de los resultados acumulados en el periodo del Plan Estratégico, del que un 70% será mediante el dividendo ordinario y, el resto, mediante la remuneración adicional comentada".