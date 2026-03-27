Ya ha entrado en vigor: ayuda extra de 100 euros en el Ingreso Mínimo Vital para las familias con hijos

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno ha aprobado una subida del 11,4% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para 2026, equiparándolo a la revalorización de las pensiones no contributivas. La prestación del IMV incluirá un complemento de ayuda para la infancia, que otorga hasta 115 euros mensuales adicionales por cada menor a cargo, según su edad. La cuantía mensual del IMV para una persona sola será de unos 733,9 euros, y para una familia monoparental con cuatro o más hijos, hasta 1.776,08 euros. El IMV y su complemento infantil ya benefician a cerca de 800.000 hogares en España, donde viven aproximadamente 2,4 millones de personas.

El Gobierno ha aprobado para 2026 una subida del 11,4% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), en línea con la revalorización aplicada a las pensiones no contributivas. La medida mantiene además el complemento de ayuda para la infancia, que añade una cuantía adicional por cada menor a cargo.

Con este aumento, la prestación gana peso como herramienta de protección frente a la inflación y el incremento del coste de la vida. Así, la renta garantizada para una persona sola se sitúa alrededor de los 733,9 euros mensuales.

En el caso de una unidad de convivencia monoparental formada por un adulto y cuatro o más menores, la cuantía puede alcanzar los 1.776,08 euros al mes.

El Ingreso Mínimo Vital está dirigido a hogares en situación de vulnerabilidad económica, que se determina teniendo en cuenta los ingresos, el patrimonio neto y determinados activos de todos los miembros de la unidad familiar.

La ayuda se calcula como la diferencia entre la renta garantizada establecida por ley y los ingresos reales del hogar, siempre que el resultado sea de al menos 10 euros mensuales.

Entre las condiciones generales, se mantiene la obligación de residir legalmente en España durante al menos el último año, aunque existen excepciones para menores incorporados recientemente a la unidad familiar, así como para víctimas de trata o violencia de género. También se exige que la unidad de convivencia esté constituida desde, al menos, seis meses.

El complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) continúa en 2026 como un apoyo adicional mensual por cada menor de edad. Según la Seguridad Social, las cuantías se mantienen sin cambios y se dividen en tres tramos: 115 euros al mes para menores de tres años; 80,50 euros para los que tienen entre tres y seis años; y 57,50 euros mensuales para los mayores de seis y menores de 18 años.

Estas cantidades se suman al IMV, aunque también pueden concederse a familias con ingresos bajos que no reciben la prestación principal, siempre que cumplan los límites de renta y patrimonio establecidos.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, el Ingreso Mínimo Vital, junto con el complemento infantil, llega ya a cerca de 800.000 hogares en España, en los que viven alrededor de 2,4 millones de personas.

La solicitud puede realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social, en el apartado específico del Ingreso Mínimo Vital, o mediante los canales habituales del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

En el caso del complemento infantil, puede reconocerse junto con la solicitud del IMV o mediante un trámite independiente para hogares con rentas bajas que cumplan los requisitos establecidos.