Pharmavic, el laboratorio malagueño que quiere garantizar el suministro de fármacos hospitalarios

Pharmavic es un laboratorio farmacéutico malagueño de capital privado cuya actividad comercial comenzó en 2023, tras dos años de constitución y tramitación de la licencia como laboratorio titular de autorización de comercialización concedida por la Agencia Española del Medicamento.​

El proyecto lo impulsa Juan Antonio Vargas, socio fundador, que acumula más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica y ha ocupado posiciones directivas a nivel nacional antes de dar el salto al emprendimiento.​

La idea de crear Pharmavic surge después de muchos años en multinacionales y de observar cómo determinados fármacos de uso hospitalario sufrían desabastecimientos recurrentes o dejaban de venderse en España por cuestiones de precio, con impacto directo en los pacientes.​

Ante este escenario, la compañía nace con el objetivo de garantizar el suministro de esos medicamentos a los hospitales y asegurar que los pacientes hospitalizados puedan seguir recibiendo tratamientos eficaces pese a las tensiones del mercado.​

La startup tiene su sede en Málaga, desde donde coordina las áreas de dirección, gestión técnica, regulatoria, financiera y de suministro, centralizando en la ciudad la toma de decisiones estratégicas y el control de sus operaciones.​

Vargas explica a EL ESPAÑOL de Málaga que "nuestra red comercial cubre prácticamente todo el territorio nacional y actualmente somos proveedores en más de 400 hospitales en España, tanto públicos como privados".​

Como laboratorio farmacéutico nacional, la compañía reivindica la garantía de suministro como principal ventaja competitiva, evitando roturas de stock asociadas, según denuncia Vargas, a modelos centrados en vender en varios países donde los precios son más altos que en el mercado español.​

​En el ámbito de la innovación, la empresa trabaja en la investigación de nuevas moléculas y ha logrado el patrocinio y financiación del CTA, la Confederación Tecnológica de Andalucía, para un proyecto en terapias bio‑regenerativas.​ Este proyecto se desarrollará en colaboración con la Universidad de Málaga y MED.​

En el plano económico, Vargas asegura que en 2025 han duplicado su facturación respecto a 2024 y maneja expectativas de crecimiento elevadas, apoyadas en la incorporación de nuevos productos a su porfolio en los próximos ejercicios.​

En este sentido, la firma, que forma parte de Málaga Startup Network, trabaja actualmente con más de 42 moléculas en fase de validación y prevé que esta ampliación de catálogo refuerce su posición como proveedor estable de medicamentos para hospitales en diferentes especialidades terapéuticas.​

Además, la compañía ha firmado un acuerdo de colaboración con HPlus, empresa cuya actividad principal se centra en cubrir los desabastecimientos de medicamentos en situación especial notificados por el Ministerio de Sanidad.​