Unicaja y Fundación Adecco amplían su alianza para favorecer el empleo de mujeres vulnerables

El director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y el director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental, Miguel Ángel de Pedro.

Unicaja ha renovado su acuerdo con la Fundación Adecco para desarrollar nuevas actuaciones destinadas a mejorar las oportunidades laborales de mujeres en situación de vulnerabilidad.​

El convenio, suscrito por el director de Comunicación e Imagen de Unicaja, Fernando Ríos, y el director regional de la Fundación Adecco en Andalucía Oriental, Miguel Ángel de Pedro, da continuidad a una colaboración ya consolidada entre ambas entidades.​

El marco de este acuerdo incluye la Semana de la Mujer 2026, en la que se intensificará el trabajo que la Fundación Adecco realiza durante todo el año con mujeres en riesgo de exclusión, mediante acciones de orientación, intermediación y acompañamiento individualizado para su inserción laboral.​

Asimismo, la aportación de Unicaja refuerza el programa #EmpleoParaTodas, que ofrece de forma continuada orientación laboral, formación en competencias, apoyo psicosocial e intermediación laboral a mujeres con especiales dificultades para acceder a un puesto de trabajo.​

"La colaboración con la Fundación Adecco refleja nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y con la inclusión laboral de colectivos que afrontan mayores dificultades de acceso al empleo", ha señalado Ríos.​

Por su parte, De Pedro ha destacado que "esta colaboración ya histórica con Unicaja refleja un compromiso firme con la inclusión laboral de las mujeres, que representan casi la mitad de la fuerza laboral en Andalucía, pero que, sin embargo, continúan encontrando barreras añadidas para acceder al empleo".​

Ha recordado, además, que estas dificultades se agravan cuando concurren factores como la discapacidad, la edad superior a 45 años, el desempleo de larga duración, las responsabilidades familiares no compartidas o haber sufrido violencia de género, ámbitos en los que la Fundación Adecco centra buena parte de su actuación.​

​Esta iniciativa se suma a otras acciones de Unicaja en materia de igualdad, entre ellas proyectos de formación y acompañamiento específicos para mujeres víctimas de violencia de género y la participación en la elaboración del informe anual '#EmpleoParaTodas: la mujer en riesgo de exclusión en el mercado laboral', que se presenta en torno al 8 de marzo.​