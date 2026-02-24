Málaga tiene el alquiler de plazas de garaje más caro de toda Andalucía: entre 80 y 100 euros al mes

Las claves nuevo Generado con IA Málaga lidera el ranking andaluz con los alquileres de plazas de garaje más caros, entre 80 y 100 euros al mes. El precio medio mensual de una plaza en Málaga capital es de 83,44 euros, un 3,2% más que en 2024. En municipios como Marbella, Fuengirola, Torremolinos o Benalmádena, los precios también superan la media andaluza. La alta demanda y la rentabilidad del 5% hacen del alquiler de garajes un negocio atractivo en Málaga.

Pese a que las ciudades quieren frenar en la medida de lo posible el uso de los automóviles privados y la utilización del transporte público, la realidad es que cada vez hay más coches en los núcleos familiares.

Aparcar en la calle no es siempre fácil -sobre todo en barrios masificados y con un urbanismo de hace décadas- ni seguro y se buscan plazas de garaje.

Eso ha provocado que comprar plazas para posteriormente alquilarlas esté siendo un negocio -pequeño o grande en función de la cantidad- para muchas personas.

Málaga tiene los alquileres más caros de toda Andalucía porque el precio de partida es alto y porque hay mucha demanda.

Así lo atestigua la plataforma inmobiliaria Fotocasa, que subraya que el coste medio mensual del alquiler de una plaza de garaje en Andalucía es de 73,17 euros y en Málaga supera ampliamente ese precio.

Según los datos de esta inmobiliaria, el precio medio mensual en Málaga capital es de 83,44 euros, un 3,2% más que en 2024. Lógicamente varía en función de la saturación de la zona. En el centro se paga bastante más.

En otros municipios malagueños el precio también es mayor que en el resto de localidades andaluzas. En Benalmádena se están pagando 80 euros, en Torremolinos 82, en Fuengirola 96 euros y en Marbella 102.

En Sevilla capital, por ejemplo, se están abonando 79 euros, en Granada, Huelva o Almería 75 y en Córdoba 74.

¿Es rentable comprar y alquilar? Un informe de la plataforma Idealista dice que sí. De hecho, En Málaga capital, la rentabilidad bruta a cierre del año 2025 era del 5% en los garajes. En vivienda era del 5,2%, en oficinas del 6,2%, y en locales comerciales del 7,9%.