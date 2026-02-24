Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores: "Si trabajas más de 6 horas seguidas, tienes derecho a descansar 15 minutos"

Las claves nuevo Generado con IA El Estatuto de los Trabajadores establece que si la jornada laboral continuada supera las seis horas, el trabajador tiene derecho a un descanso mínimo de 15 minutos. Este derecho solo aplica a jornadas diarias continuadas; si la jornada es partida, con una pausa larga, no siempre se concede este descanso extra. La pausa de 15 minutos puede ser retribuida o no, dependiendo del convenio colectivo o del contrato individual. El descanso de 15 minutos es un mínimo legal, pero puede ser ampliado por convenios colectivos o contratos individuales.

El Estatuto de los Trabajadores reconoce que hacer una pausa durante la jornada laboral no es solo una cortesía de la empresa, sino un derecho mínimo para cualquier persona asalariada. Esta regulación fija un suelo común para todos los trabajadores, que después puede mejorarse mediante los convenios colectivos de cada sector y los contratos individuales.

El núcleo de este derecho se encuentra en el artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores. Este precepto establece que, cuando la duración de la jornada diaria continuada excede de seis horas, debe fijarse un periodo de descanso de duración "no inferior a quince minutos".

Esa redacción esconde varios matices importantes. En primer lugar, la jornada tiene que ser diaria y continuada, es decir, desarrollarse sin una gran interrupción a mitad del día.

En segundo lugar, el derecho nace solo cuando se superan las seis horas: si la jornada es exactamente de seis horas, el descanso no es obligatorio por ley, salvo que el convenio colectivo o el contrato establezcan una mejora.

Por último, esos quince minutos constituyen un mínimo legal, que puede ampliarse mediante la negociación colectiva.

Sin embargo, que exista el derecho a detener la actividad no implica automáticamente que ese tiempo sea retribuido. El propio artículo 34.4 remite al convenio y al contrato para determinar si la pausa se considera o no tiempo de trabajo efectivo.

Hay sectores en los que ese cuarto de hora cuenta como jornada y se paga con normalidad, mientras que en otros se trata de un descanso no retribuido que obliga a prolongar la permanencia en el puesto para completar las horas de trabajo efectivo.

Este descanso está pensado principalmente para las jornadas continuadas. En las jornadas partidas, en las que ya existe una interrupción larga a mitad del día —por ejemplo, una hora para comer—, no siempre se añade este cuarto de hora adicional, porque la finalidad de recuperación física y mental ya se cumple en esa gran pausa central.

Además, conviene diferenciar esta pausa de otros descansos regulados en la normativa, como las doce horas mínimas entre el final de una jornada y el inicio de la siguiente o el descanso semanal.