TECO Mobility, la ‘kilómetro cero’ de la movilidad turística sostenible nacida en Málaga

La bicicletas eléctricas de esta startup malagueña en la puerta de un hotel NH.

La startup malagueña TECO Mobility, fundada por Miguel Ángel Del Pino y David Marcelino, diseña e implanta bicicletas eléctricas inteligentes integradas en una solución completa de movilidad sostenible dirigida a hoteles, puertos, resorts y destinos turísticos.​

Con base operativa en Málaga, la compañía gestiona desde la ciudad el desarrollo tecnológico, la estrategia comercial y la expansión internacional, reforzando el vínculo del proyecto con el territorio y el ecosistema innovador local.​

​"TECO Mobility nace al detectar una carencia clara de soluciones de movilidad sostenible realmente adaptadas al turismo. Muchas alternativas existentes no estaban pensadas para integrarse en la experiencia del huésped ni para ser gestionadas fácilmente por hoteles y destinos", explican los fundadores de la empresa a EL ESPAÑOL de Málaga.

En su primera ronda de financiación, la empresa contó íntegramente con inversores privados malagueños, lo que permitió validar el proyecto y poner en marcha los primeros despliegues en destinos reales.​

Actualmente mantiene abierta una segunda ronda Seed, en la que busca seguir sumando empresas andaluzas y españolas para que el crecimiento permanezca ligado al territorio y contribuya al desarrollo económico local. De hecho, es una firma distinguida por la Red Málaga Startup Network y está en el ecosistema de Santander Startups.​

La propuesta de TECO Mobility se define como el “kilómetro cero” del turista, al situar el servicio directamente en la puerta del hotel tanto para el inicio como para el regreso de la experiencia del huésped.​

La solución combina bicicletas eléctricas inteligentes con tecnología propia, un sistema Tap Rent que permite activar el servicio en dos segundos acercando una tarjeta bancaria y un modelo privado pensado para integrarse en la experiencia hotelera.​

El sistema evita el uso de aplicaciones o registros, simplificando al máximo el acceso a la bicicleta y eliminando barreras tecnológicas para huéspedes de diferentes perfiles y edades.​

La compañía asume la gestión integral del servicio, incluyendo instalación, mantenimiento, operación y soporte, para liberar a los hoteles de cargas operativas y garantizar la calidad de la experiencia.​

​A corto plazo, la empresa prevé consolidar su presencia en España y en destinos turísticos estratégicos de Europa, con Málaga como base operativa, centro de innovación y plataforma de expansión.​

A medio plazo, la hoja de ruta pasa por acelerar su crecimiento en Latinoamérica, replicando el modelo validado en Europa y adaptándolo a mercados con fuerte vínculo entre turismo, hotelería y movilidad sostenible.​