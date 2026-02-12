La llegada de las fábricas chinas Sermatec y Hygreen a Málaga, más cerca: "Marcará un antes y un después para Humilladero"

Nuevo paso adelante para la llegada de las multinacionales chinas Hygreen y Sermatec al pueblo malagueño de Humilladero. El Ayuntamiento ha celebrado la confirmación oficial de los incentivos estatales a ambos proyectos, que prevén la creación de 356 empleos directos y una inversión global anunciada de 148 millones de euros.

La alcaldesa, María Auxiliadora Gámez, ha destacado en un comunicado que la implantación de estas fábricas supone "un antes y un después" para la localidad, situándola en el mapa de la industria vinculada a las energías limpias y sostenibles. "Queremos que nuestros jóvenes tengan oportunidades reales, que puedan quedarse, trabajar y desarrollar su proyecto de vida aquí", ha afirmado.

Según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha concedido ayudas a estos dos proyectos en el marco de los incentivos regionales del Estado para proyectos de inversión.

En concreto, el BOE recoge una inversión incentivada conjunta de 77.708.577 euros, sobre la que se articulan las ayudas públicas. De esa cantidad:

- Andalucía Sermatec Energy, SL contempla una inversión incentivada de 38.482.497 euros, con una subvención concedida de 15.392.998,80 euros y la creación de 188 puestos de trabajo.

-Hygreen Energy Developments, SL realizará una inversión incentivada de 39.226.080 euros, con una subvención de 15.690.432 euros y la generación de 168 empleos directos.

En total, las ayudas públicas ascienden a 31.083.430,80 euros. No obstante, el Ayuntamiento subraya que la inversión global prevista por ambas compañías en Humilladero alcanza los 148 millones de euros —75 millones correspondientes a Hygreen y 73 millones a Sermatec—, cifra que engloba el desarrollo completo de los proyectos industriales más allá de la parte incentivada oficialmente.

En el caso de Hygreen, se construirá una planta destinada a la producción de electrolizadores avanzados de uso industrial, que serán utilizados para generar hidrógeno verde mediante electrólisis, aprovechando fuentes de energía renovable.

La fábrica de Sermatec será la mayor planta de Europa en la producción de baterías de litio, con sistemas avanzados de almacenamiento de energía eléctrica basados en la tecnología LFP (fosfato de hierro y litio), con una capacidad productiva anual de 5 GWh.

Además, la operación de compraventa de los terrenos, realizada por la sociedad municipal Parque Empresarial del Parque de Nuevas Tecnologías de Humilladero, asciende a 1.610.070,35 euros (IVA incluido), lo que supone un retorno económico directo para el municipio, tal y como ha confirmado la alcaldesa.

Jornadas informativas

Asimismo, desde el Ayuntamiento han informado de que ya se están contemplando fechas para celebrar jornadas informativas dirigidas a la ciudadanía, "con el objetivo de ofrecer todos los detalles del proyecto con la máxima transparencia".

"Queremos que nuestros vecinos y vecinas conozcan de primera mano el alcance de estas inversiones, sus beneficios y su desarrollo, fomentando la participación y resolviendo cualquier duda, porque entendemos que un proyecto de esta magnitud debe construirse desde la información, la cercanía y la confianza", ha añadido Gámez.

“Nuestro objetivo es que Humilladero crezca de forma ordenada, segura y sostenible, pensando siempre en el futuro de nuestros vecinos y vecinas”, ha apuntado la alcaldesa, que ha agradecido "la confianza depositada por ambas compañías en Humilladero".

La Junta de Andalucía ha aprobado la declaración de interés estratégico para estos dos proyectos industriales vinculados a las energías renovables, lo que permite establecer un marco de tramitación preferente y de agilización y simplificación administrativa.