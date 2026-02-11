La Cámara de Málaga impulsa en 2026 un nuevo plan para reforzar la salida exterior de las empresas

Las claves nuevo Generado con IA La Cámara de Comercio de Málaga lanza un plan de internacionalización para 2026, con misiones multisectoriales en mercados estratégicos de Europa, África, Asia y América. El Hub Málaga Export es el eje del crecimiento exterior de la provincia, con más de 40 empresas integradas y foco en la diversificación de mercados. En 2025, las exportaciones malagueñas alcanzaron los 3.177 millones de euros, con predominio del sector agroalimentario y creciente peso de servicios tecnológicos. El objetivo es ampliar la base de empresas exportadoras, especialmente pymes y servicios, y reforzar la presencia en destinos fuera de la Unión Europea.

La Cámara de Comercio de Málaga ha presentado un plan de internacionalización para 2026 con misiones multisectoriales en mercados estratégicos de Europa, África, Asia y América, además de iniciativas concretas para el sector turístico.​

El proyecto sitúa al Hub Málaga Export como eje central del crecimiento exterior de las empresas de la provincia, consolidado ya como comunidad de referencia para firmas exportadoras líderes con más de 40 compañías integradas.​

La hoja de ruta se da a conocer tras un ejercicio 2025 en el que las ventas malagueñas al exterior alcanzaron los 3.177 millones de euros, manteniendo una evolución favorable aunque aún lejos de los primeros puestos nacionales.​

“El dato de crecimiento es positivo y confirma que vamos en la dirección adecuada, pero no podemos conformarnos”, ha señalado el presidente de la Cámara, José Carlos Escribano, quien insiste en el potencial de Málaga para incrementar de forma estable su presencia en los mercados internacionales.​

“Nuestro reto no es solo exportar más, sino hacerlo de manera sostenida y con un tejido empresarial cada vez más competitivo”, ha añadido Escribano al detallar la estrategia de la institución cameral.​

La estructura exportadora provincial mantiene una amplia diversidad de productos, aunque con fuerte concentración sectorial: cerca de la mitad de las exportaciones proceden del agroalimentario y un 37% está ligado a bienes industriales y tecnológicos, según los últimos datos manejados por la entidad.​

Desde la Cámara se considera prioritario ampliar la base de empresas que venden fuera, incentivando que nuevas pymes y compañías de servicios se incorporen a la internacionalización como vía natural de crecimiento y de mejora de la competitividad.​

​El peso de la exportación de servicios aumenta progresivamente, con empresas de software, consultoría y servicios a negocios que se abren a mercados exteriores de forma creciente, apoyadas en el dinamismo del ecosistema tecnológico malagueño.​

“Málaga cuenta con un ecosistema empresarial muy dinámico en servicios avanzados y tecnología”, ha destacado Mª Paz Hurtado, presidenta de la Comisión de Internacionalización, que considera clave la salida al exterior de estos servicios para posicionar a la provincia en mercados exigentes y de alto valor añadido.​

En términos geográficos, el 75% de las exportaciones malagueñas tiene como destino la Unión Europea, mientras que el 25% restante se dirige a economías como Estados Unidos, Reino Unido, China, Marruecos, Corea del Sur o Arabia Saudí, lo que refuerza la necesidad de seguir diversificando.​

Escribano ha recordado que la Unión Europea es el “mercado natural” para las empresas locales, pero ha defendido la diversificación de destinos como herramienta “para reducir riesgos, ganar resiliencia y mejorar la competitividad de las empresas malagueñas”.​

El presidente ha cifrado en alrededor de mil las empresas exportadoras regulares de la provincia, aquellas que venden al exterior de forma continuada durante al menos tres años, y ha fijado como meta elevar progresivamente este número y consolidar una base empresarial más internacionalizada y estable.​

Entre 2023 y 2025, la Cámara ha atendido directamente a más de 300 empresas, gestionado más de 400 consultas y respaldado a más de 150 compañías beneficiarias de programas europeos, con un presupuesto total gestionado de 2,3 millones de euros.​

En esos tres años se ha desarrollado una agenda de promoción exterior con misiones comerciales a Estados Unidos, Japón y Singapur centradas en tecnología e innovación, además de Emiratos Árabes Unidos, México, Colombia, Canadá, Arabia Saudí, Costa de Marfil y Senegal.​

​De cara a 2026, la Cámara prevé misiones comerciales multisectoriales en México, China, India, Costa de Marfil, Senegal y Ghana, así como acciones específicas para el turismo en Alemania, Reino Unido, Canadá, México y Colombia, orientadas a reforzar la presencia malagueña.​

“2026 va a ser un año clave. Vamos a intensificar nuestra presencia en mercados estratégicos y a acompañar a las empresas con planificación, formación y contactos reales”, ha resaltado Hurtado.