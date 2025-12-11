Málaga vuelve a liderar el crecimiento económico en Andalucía: su PIB aumentará un 3,7% en 2025

Las claves nuevo Generado con IA Málaga liderará el crecimiento económico en Andalucía en 2025, con un aumento del PIB del 3,7%, por encima de la media andaluza del 3%. El crecimiento económico de Málaga se apoya en un gran año turístico, productos agrarios fuertes, desarrollo tecnológico y proyectos inmobiliarios. Se prevé que el empleo en Andalucía aumente un 2,3% en 2025 y que la tasa de paro baje hasta el 15% a finales de año. Para 2026, las previsiones indican una ralentización del crecimiento del PIB andaluz al 2%, debido a las tensiones comerciales internacionales.

Málaga, una vez más, sigue liderando el crecimiento económico en Andalucía. Este 2025 incrementará su Producto Interior Bruto (PIB) un 3,7%, frente al 3% de media andaluz.

Así se refleja en el último informe de Analistas Económicos de Andalucía, un grupo de estudios dependiente del Grupo Unicaja, que señala que solo Granada (3,4%) y Sevilla (3,2%) estarán cerca de los números conseguidos por la provincia malagueña. El resto de provincias andaluzas crecerán entre un 2,3 y un 2,9%.

En economía se pueden hacer interpretaciones de todos los colores. El resultado final de este 2025 es bueno. Málaga elevará su PIB un 3,7% pese a los aranceles de Trump, la guerra en Ucrania o Palestina, el aumento del coste de la vida, etcétera.

Decían los economistas que todo crecimiento superior a un 2% es positivo y Málaga lo ha conseguido. También es cierto que se viene de aumentar el PIB un 4,4% en 2024, de forma que en 2025 se ha crecido, pero siete décimas menos que en el ejercicio anterior. Bendito problema si se mantiene en esos guarismos.

El gran año turístico, con cifras récord en el aeropuerto, tiene, lógicamente, mucho que ver. Supone un ingreso de miles de millones de euros y la creación de mucho empleo.

A eso le acompaña la fortaleza de varios productos agrarios como el aceite de oliva o los subtropicales, el empuje tecnológico o los numerosos proyectos inmobiliarios que hay en la provincia pese a que la demanda de vivienda siga siendo superior a la oferta.

Andalucía, en su conjunto, crecerá un 3%, una décima menos que la media española y dos décimas menos que la economía mundial, por lo que está en línea.

Ese aumento del 3% se sustenta, según explica Felisa Becerra, coordinadora del estudio, en "la demanda interna, sobre todo en el consumo privado, dada la favorable trayectoria del empleo".

Analistas Económicos de Andalucía prevé que el empleo aumente un 2,3% en 2025 -el mismo porcentaje que en 2024- y que la tasa de paro siga en ritmo descendente hasta alcanzar el 15% a finales de este año.

Previsiones para 2026

Este informe hace previsiones para el conjunto andaluz en 2026. Y son a la baja. Esperan un aumento del PIB del 2%.

"Es previsible que la subida se ralentice en los próximos trimestres, en un contexto marcado por las tensiones comerciales, que continúan siendo una de las principales fuentes de riesgo para el crecimiento", señalan.

El empleo aumentaría un 1,4% y la tasa de paro seguiría a la baja hasta el 14% en el promedio del año frente al 10% de media nacional.