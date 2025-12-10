La empresa agroalimentaria Hutesa se suma al Patronato de Fundación Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Hutesa Agroalimentaria se incorpora como nuevo patrono de Fundación Málaga, reforzando el respaldo empresarial a la cultura local. La empresa, referente en el sector agroalimentario andaluz y nacional, destaca por su especialización en la elaboración y exportación de aceitunas de mesa. María Paz Hurtado, presidenta de Hutesa y reconocida con la Medalla de Andalucía, lidera la compañía con una destacada trayectoria empresarial y en internacionalización. La integración de Hutesa consolida la colaboración público-privada en Fundación Málaga, junto a entidades como el Ayuntamiento, Diputación, Mayoral, Myramar, Fundación Sando y Ubago.

Fundación Málaga ha aprobado la adhesión de Hutesa Agroalimentaria como nuevo patrono, ampliando la red de entidades que respaldan su labor en el fomento de la cultura y el arte en la ciudad y su entorno provincial.

La compañía, con sede en Fuente de Piedra, es un referente del sector agroalimentario andaluz y nacional, especializada en la elaboración y exportación de aceitunas de mesa. Desde su creación en 1988, la firma ha destacado por su innovación, calidad y expansión internacional.

Su presidenta, María Paz Hurtado, cuenta con una sólida trayectoria empresarial y en procesos de internacionalización. Distinguida con la Medalla de Andalucía, ha sido reconocida por su aportación al crecimiento económico y social de la región.

Con la entrada de Hutesa, Fundación Málaga consolida su estrategia de cooperación público-privada, considerada esencial para impulsar proyectos que promuevan la creatividad y fortalezcan el patrimonio artístico local.

El acuerdo se formalizó en la sede de Fundación Málaga con la firma de su presidenta, Esther Sánchez Manzano; la presidenta de Hutesa, María Paz Hurtado; y el director de la institución, Gonzalo Otalecu.

El Patronato de Fundación Málaga queda integrado por el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación Provincial, Mayoral, Myramar, Fundación Sando, Ubago y, desde ahora, Hutesa.