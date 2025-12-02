Analizan las posibilidades del agrotech para impulsar la innovación en la Axarquía

Una vista de la entrada de Moclinejo. Ayuntamiento de Moclinejo

Moclinejo acogió una jornada centrada en el avance tecnológico del entorno rural malagueño. La iniciativa, titulada “Conoce mi Pueblo”, reunió a instituciones, empresas y emprendedores del sector agrotech para impulsar la innovación en la Axarquía.

El proyecto, promovido por la Asociación AIRE con el respaldo de la Diputación de Málaga, el Polo Nacional de Contenidos Digitales y la red Conécta‑T B2B / Impact Hub Málaga, pretende acercar soluciones digitales a los pueblos y mostrar su capacidad para atraer inversión y talento.

El alcalde, Antonio Muñoz, y el concejal de Turismo, Pedro Blanco, ofrecieron la bienvenida. Junto a ellos, la vicepresidenta provincial Toñi Ledesma subrayó el papel de la tecnología como motor de crecimiento y empleo rural.

El bloque dedicado a startups, dirigido por Santiago Castellano, mostró proyectos innovadores en sensorización, análisis de datos agrícolas y optimización del riego, con propuestas de Venturi Agro, Agrisens e ISE.

En la mesa de debate sobre recursos hídricos, Carmen González, Resurrección Hernández, Juan Marín y Miguel Montañez coincidieron en que la cooperación entre administraciones y empresas será clave para afrontar los retos del agua en la comarca.

Los asistentes recorrieron distintos enclaves del municipio, con especial atención al patrimonio vitivinícola y a las nuevas tecnologías aplicadas a la producción de uva moscatel.

El encuentro concluyó con un espacio de networking en el que se crearon sinergias entre representantes institucionales y el ecosistema emprendedor local. María Alonso, fundadora de Conécta‑T B2B, destacó el papel de los pequeños municipios como generadores de innovación y proyectos sostenibles.

La iniciativa “Conoce mi Pueblo” continuará su ruta por distintos enclaves malagueños con el objetivo de dinamizar el emprendimiento rural y reforzar el desarrollo agroalimentario sostenible. El siguiente punto es El Borge.