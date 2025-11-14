El HUB Málaga Real Estate impulsa una nueva visión del sector inmobiliario en su primer gran encuentro
La entidad reúne a empresarios, profesionales e inversores para promover un modelo urbano sostenible y colaborativo en la capital malagueña.
El HUB Málaga Real Estate celebró su primer encuentro oficial en el Uppery Club, reuniendo a representantes empresariales e institucionales del sector inmobiliario.
La asociación apuesta por la colaboración público-privada para abordar retos como la vivienda asequible, la regulación urbanística y la movilidad metropolitana.
Durante el evento se presentaron visiones innovadoras como la propuesta "Malagápolis" y la estrategia "Málaga, Metrópolis Global 2030" para impulsar un desarrollo urbano sostenible y saludable.
El HUB Málaga Real Estate agrupa actualmente a más de veinte empresas y profesionales comprometidos con una Málaga sostenible, innovadora y con liderazgo ético.
Tania Palomo, secretaria y socia fundadora, destacó la creación de un ámbito donde la colaboración se convierte en impulso colectivo y cada profesional aporta una visión complementaria al proyecto común.
El presidente, Agustín Cruz Núñez, subrayó la transversalidad del HUB, que reúne a promotores, arquitectos, abogados, consultores e inversores para construir ciudad con propósito y promover un liderazgo ético y transparente.
Entre los retos marcados figuran la vivienda asequible, la regulación urbanística y la mejora de la movilidad metropolitana, desafíos que la asociación aborda desde la perspectiva de la cooperación público-privada.
Durante el encuentro, el arquitecto Jorge Alonso planteó una visión metropolitana conocida como “Malagápolis”, que concibe la Costa del Sol como un continuo urbano sostenible y conectado, centrado en el bienestar y la salud urbana.
Por su parte, la Fundación CIEDES presentó su estrategia “Málaga, Metrópolis Global 2030”, que propone una gobernanza colaborativa para afrontar los desafíos del área metropolitana en suelo, energía y agua.
En la mesa redonda final, ponentes del ámbito financiero y constructivo coincidieron en la necesidad de infraestructuras modernas, seguridad jurídica y una planificación coherente para atraer grandes inversiones internacionales.
Actualmente, la asociación agrupa a más de veinte empresas y profesionales del sector inmobiliario comprometidos con una Málaga sostenible, innovadora y orientada al progreso compartido.