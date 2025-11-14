El HUB Málaga Real Estate impulsa una nueva visión del sector inmobiliario en su primer gran encuentro

Los participantes en la reunión del HUB Málaga Real Estate.

Las claves nuevo Generado con IA El HUB Málaga Real Estate celebró su primer encuentro oficial en el Uppery Club, reuniendo a representantes empresariales e institucionales del sector inmobiliario. La asociación apuesta por la colaboración público-privada para abordar retos como la vivienda asequible, la regulación urbanística y la movilidad metropolitana. Durante el evento se presentaron visiones innovadoras como la propuesta "Malagápolis" y la estrategia "Málaga, Metrópolis Global 2030" para impulsar un desarrollo urbano sostenible y saludable. El HUB Málaga Real Estate agrupa actualmente a más de veinte empresas y profesionales comprometidos con una Málaga sostenible, innovadora y con liderazgo ético.

El HUB Málaga Real Estate ha celebrado su primer encuentro oficial en el Uppery Club con representantes del tejido empresarial e institucional.

Tania Palomo, secretaria y socia fundadora, destacó la creación de un ámbito donde la colaboración se convierte en impulso colectivo y cada profesional aporta una visión complementaria al proyecto común.

El presidente, Agustín Cruz Núñez, subrayó la transversalidad del HUB, que reúne a promotores, arquitectos, abogados, consultores e inversores para construir ciudad con propósito y promover un liderazgo ético y transparente.

Entre los retos marcados figuran la vivienda asequible, la regulación urbanística y la mejora de la movilidad metropolitana, desafíos que la asociación aborda desde la perspectiva de la cooperación público-privada.

Durante el encuentro, el arquitecto Jorge Alonso planteó una visión metropolitana conocida como “Malagápolis”, que concibe la Costa del Sol como un continuo urbano sostenible y conectado, centrado en el bienestar y la salud urbana.

Por su parte, la Fundación CIEDES presentó su estrategia “Málaga, Metrópolis Global 2030”, que propone una gobernanza colaborativa para afrontar los desafíos del área metropolitana en suelo, energía y agua.

En la mesa redonda final, ponentes del ámbito financiero y constructivo coincidieron en la necesidad de infraestructuras modernas, seguridad jurídica y una planificación coherente para atraer grandes inversiones internacionales.

Actualmente, la asociación agrupa a más de veinte empresas y profesionales del sector inmobiliario comprometidos con una Málaga sostenible, innovadora y orientada al progreso compartido.