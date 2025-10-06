Mejoradora impulsa la eficiencia energética en la hostelería española

“Buscamos medidas que le interesan desde a la cafetería más pequeña al hotel más grande”, afirma Pablo Aljaro, CEO de la compañía.

La hostelería española, uno de los sectores más importantes para la economía nacional y el turismo, afronta un reto crucial en los meses de frío: el alto coste de la energía.

Con una factura que puede representar hasta el 20% de los gastos operativos de hoteles, bares y restaurantes, la necesidad de optimizar el coste energético es hoy más urgente que nunca.

En este contexto, Mejoradora se posiciona como aliado estratégico del sector, ofreciendo soluciones a medida que permiten reducir costes, y reforzar la competitividad de los negocios hosteleros en España.

La compañía realiza auditorías energéticas detalladas, identifica áreas de mejora y aplica medidas como la optimización de sistemas de climatización e iluminación, el uso de energías renovables y la implementación de tecnologías de bajo consumo. Todo ello con un gran objetivo: disminuir la factura energética.

Pablo Aljaro, CEO de la compañía

“Cada euro ahorrado en energía es un euro que puede destinarse a mejorar el servicio al cliente. Nuestro compromiso es acompañar a hoteles y restaurantes en este proceso, convirtiendo un gasto en una oportunidad de crecimiento”, destaca el equipo de Mejoradora.

Actualmente Mejoradora regala al canal horeca un estudio/informe valorado en 400 euros donde el empresario podrá ver posibles mejoras para su negocio.

“Realizamos esta campaña con la seguridad de que ayudaremos a muchas empresas del canal hostelero a mejorar sus costes y eso permitirá que apuesten por nuestro asesoramiento”, comenta Pablo Aljaro, CEO de la compañía.

Con Mejoradora, la hostelería española no solo puede mitigar el impacto de los costes energéticos, sino también avanzar hacia un modelo más rentable e innovador.