Famadesa apuesta por la eficiencia energética en la feria alemana ANUGA

Los avances en sostenibilidad y digitalización le permiten un ahorro energético certificado de más de 6 millones kWh.

La industria malagueña Famadesa, presidida por Federico Beltrán, se presenta en ANUGA Meat 2025, uno de los foros más influyentes de la industria alimentaria internacional, con su estrategia de innovación y sostenibilidad como eje estratégico.

Esta muestra abre sus puertas mañana sábado, en Colonia (Alemania), con más de 860 expositores de 100 países y miles de visitantes profesionales.

El evento reúne a los principales actores del sector para presentar innovación, calidad y tendencias del mercado cárnico internacional.

La compañía malagueña acude con estand propio (Pabellón 6.1, stand C089), situado estratégicamente junto a los principales promotores del sector cárnico nacional.

La planta de Famadesa.

Con una fuerte presencia internacional en Europa y Asia, Famadesa apuesta por mostrar su modelo de industria avanzada, apoyado en la automatización de procesos, trazabilidad digital y compromiso con la eficiencia energética.

La firma malagueña, que culminó la ampliación de su planta en Málaga en 2024, integra sistemas de producción sostenibles y una política activa de I+D+i.

En el marco de su estrategia energética, Famadesa ha certificado oficialmente un ahorro de 6.072.878 kWh gracias a la digitalización integral de su matadero, obteniendo así 6.072.878 Certificados de Ahorro Energético (CAE), registrados bajo el número CAE_2025_001199 ante la Junta de Andalucía.

Esta cifra, resultado de un convenio con Endesa Energía, reconoce la eficiencia energética de un proyecto innovador que ha incorporado visión artificial para captura automática de datos (sexo, cambio de partidas, urgencias), identificación RFID para asociar datos a canales y básculas dinámicas, entre otras innovaciones.

Estos avances han permitido reducir consumos eléctricos y de gas, acortar los tiempos de producción y reforzar la competitividad en el mercado global, alineando a la empresa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Participar en ANUGA nos permite no solo mostrar productos, sino demostrar que somos una industria nacional con visión global y capacidad tecnológica para responder a las exigencias de un mercado en transformación”, ha señalado Federico Beltrán, presidente de Famadesa.

“Este proyecto de certificación energética (CAEs) es un ejemplo claro de cómo la innovación tecnológica puede traducirse en resultados reales, medibles y certificados. La eficiencia energética es hoy una palanca clave para la competitividad”, ha reseñado Francisco Javier Palomo Carmona, director de Informática de la compañía.