Málaga, la cuarta ciudad más cara de España para alquilar una habitación: baja la demanda pero sube el precio

Alquilar una vivienda es una tarea cada vez más difícil en España. Los elevados precios hacen que muchos inquilinos solo puedan hacer frente a un piso compartido: la oferta de habitaciones de este tipo sigue al alza en España, al igual que los precios, aunque se reduce levemente el número de interesados por anuncio.

Así se detalla en el último informe de Idealista, que sitúa a Málaga como la cuarta capital española más cara para alquilar una habitación en un piso compartido, junto a Pamplona. Este segundo trimestre de 2025, la oferta ha aumentado un 45% en la ciudad respecto al mismo periodo del año pasado.

El precio de este tipo de alquileres ha aumentado en España un 5%, hasta situarse en los 420 euros mensuales. Es similar al precio medio registrado en Málaga, con 425 euros mensuales.

Pese a estos datos, la demanda de habitaciones en Málaga ha bajado respecto a 2024, con un 19% menos. Sin embargo, esto no ha supuesto la caída del precio de los alquileres, que aumenta un 6% este año.

Barcelona es la ciudad con los alquileres de habitaciones más caros de España, ya que alcanzan los 570 euros mensuales de media. Le siguen Madrid (527 euros), San Sebastián (475 euros) y Palma (450 euros), según los datos de Idealista.

Además de las ya mencionadas Málaga y Pamplona (425 euros en ambos casos), los precios más caros se sitúan en las habitaciones de Bilbao (412 euros), Valencia (400 euros), Sevilla (375 euros) y Alicante (360 euros).

Jaén es la ciudad donde el alquiler de una habitación es menos costoso, con 240 euros mensuales de media. A continuación se encuentran Cáceres, Badajoz y Ciudad Real (con 250 euros en las 3 ciudades).

La mitad de la oferta de habitaciones en alquiler de todo el país se encuentra situada en las ciudades de Madrid (22% del total), Barcelona (14%), Valencia (11%) y Sevilla (3%). La suma de las 40 capitales de provincia en las que menos habitaciones hay solo supondría el 13% del total del parque disponible.

Habitaciones disponibles

Según Idealista, ahora hay una mayor oferta de habitaciones disponibles frente a hace un año en 43 capitales de provincia. Las mayores subidas del volumen de oferta disponible se han dado en Ciudad Real (88%), Santa Cruz de Tenerife (76%), Ceuta (74%), Palma (71%) y Valencia (70%).

Entre los grandes mercados la oferta ha crecido también, junto a Málaga, en Bilbao (39%), Barcelona (30%), Madrid (19%), San Sebastián (15%) y Alicante (6%).

Sevilla es el único gran mercado donde la oferta se ha reducido: cae un 5% en un año. También se ha reducido en las ciudades de Córdoba (-26%), Logroño (-21%), Granada (-11%), Castellón de la Plana (-11%), Badajoz (-3%), Cádiz (-3%) y Oviedo (-2%).

Los precios en las capitales han sido alcistas en 38 capitales. La mayor subida se ha producido en Zamora (18%), seguida por Segovia (16%), Palencia (15%), Jaén, Lugo y Ciudad Real (14% en los 3 casos).

El número de personas interesadas en cada habitación se ha reducido en un 2% en España, aunque han sido 34 las capitales en las que ese número ha crecido: en Logroño (114%), Lleida (106%) y Melilla (103%) los contactos que recibe cada anuncio se han más que duplicado en un año.

Entre los grandes mercados, la competencia por cada habitación ha crecido en Sevilla (48%) y Alicante (8%), mientras que en todos los demás se ha reducido. La mayor caída se ha dado en Palma, Barcelona y Valencia, en las que se ha reducido un 28%. También ha caído la competencia en Málaga (-19%), Madrid (-13%), Bilbao (-10%) y San Sebastián (-3%).